Linette wstawiła mema z Lewandowskim i się zaczęło. "Zamiast lekcji religii"

W niedzielny poranek Magda Linette i Caroline Wozniacki wyszły na kort, aby zmierzyć się w pierwszej rundzie rozpoczętego niedawno Australian Open. Dunka od początku meczu prezentowała się zdecydowanie lepiej, wygrywając pierwszego seta 6:2. W drugiej partii prowadziła już 2:0, kiedy nagle Linette skreczowała. - Poczułam coś nagle. Praktycznie nie byłam w stanie się poruszać - tłumaczyła zapłakana 31-latka zaraz po zakończeniu pojedynku. Następnie Linette zrezygnowała także z planowanego startu w deblu.

REKLAMA

Zobacz wideo Sportowcy w sejmie. "Nie wyrażałem zgody na poprzedni kierunek"

Linette wróciła do mema z Lewandowskim. "To było mrugnięcie okiem"

Tydzień przed rozpoczęciem Australian Open odbył się 89. Plebiscyt "Przeglądu Sportowego" i Polsatu, podczas którego Iga Świątek została sportowcem 2023 roku. Największym zaskoczeniem był fakt, że w pierwszej dziesiątce zestawienia zabrakło Roberta Lewandowskiego, który w 2023 roku razem z FC Barceloną został mistrzem Hiszpanii, będąc jednocześnie królem strzelców tamtejszej ligi. Było to pierwszy taki przypadek od 2010 roku.

Brak Lewandowskiego w TOP 10 w mediach społecznościowych skomentowała wspomniana Linette, która również znalazła się poza czołową dziesiątką. Tenisistka opublikowała słynnego mema, na którym kapitan reprezentacji Polski widnieje z butelką wódki. "Polej, Robercik" - dodała w opisie. Większość kibiców doceniła 31-latkę za poczucie humoru i dystans do siebie, jednak niektórzy zarzucili jej brak szacunku. - Myślałam, że jest to bardzo czytelne, o czym zresztą świadczyła zdecydowana większość komentarzy. Wielkim echem odbiła się informacja, że Robert nie trafił do pierwszej dziesiątki Plebiscytu "Przeglądu Sportowego" - powiedziała Magda Linette w wywiadzie dla WP SportoweFakty.

- Jako że zajęłam miejsce tuż za Robertem, stworzyłam wpis, który miał pokazać, że doskonale rozumiem, co on teraz czuje. To było mrugnięcie okiem w jego stronę i wyraz mojej sympatii. Absolutnie nie miałam nic złego na myśli. Przecież też jestem sportowcem. Mam nadzieję, że jeżeli Robert to zobaczył, to właśnie tak to odebrał - uzupełniła tenisistka.

Wcześniej Magda Linette poruszyła również temat obraźliwych, prostackich wiadomości, jakie otrzymywała po opublikowaniu mema z Lewandowskim. - Bardzo chciałabym, żeby zamiast obowiązkowych lekcji religii, w polskich szkołach pojawiły się dodatkowe zajęcia na przykład z retoryki. Może to wpłynęłoby na kulturę wypowiedzi w sieci, a ludzie bardziej ważyliby słowa. Nie przejęłam się tym jednak zbyt mocno, bo wiem, że nie mogę personalnie odbierać ataków w moją stronę - mówiła Linette.