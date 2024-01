Absolutna sensacja! Fręch wyrzuca z AO wielką faworytkę. Co za mecz

Poranne opady deszczu zaburzyły środowy plan gier w Melbourne i sprawiły, że trochę dłużej musieliśmy czekać, aż na kort 1573 Arena wyjdzie Magdalena Fręch. W pierwszej rundzie 69. w rankingu WTA Polka po ponad trzygodzinnym boju pokonała Darię Saville i było to jej pierwsze zwycięstwo w karierze w Australian Open. We wtorek poprzeczka była zawieszona jeszcze wyżej - rywalką tenisistki z Łodzi była 19. w światowym rankingu Francuzka Caroline Garcia, która pokonała wcześniej Naomi Osakę, prezentując bardzo dobry tenis. To bez wątpienia był jej najlepszy mecz w ostatnich miesiącach.

- Gdy pojawią się momenty zawahania po stronie Garcii, szanse Magdy będą rosły. Ważne, by wymiany stawały się jak najdłuższe, średnio powyżej trzech-czterech uderzeń - mówił na łamach Sport.pl Andrzej Kobierski trener Polki.

Początek dla Garcii, ale potem do głosu doszła Fręch

Już pierwszy gem potwierdził te słowa. Gdy dochodziło do dłuższych wymian, Garcii zdarzały się pomyłki wynikające z jej bezkompromisowej gry. Różnica polegała jednak na tym, że Fręch często nie potrafiła poradzić sobie z generowaną przez Francuzkę mocą. Widać to było zwłaszcza na returnie w przypadku drugiego podania. U Polki osiąga ono około 120 km/h. 19. zawodniczka świata agresywnie wchodziła na piłkę, dzięki czemu inicjatywa była po jej stronie. Dało to jej szybkie przełamanie.

Tenisistka z Łodzi nie składała broni. Mogła błyskawicznie odpowiedzieć, gdyż doszła do dwóch break pointów, ale po ponad 11-minutowym gemie Francuzka odskoczyła. Fakt szansy na przełamanie dla Fręch jest godny podkreślenia, gdyż Osaka w pierwszej rundzie przeciwko Garcii nie uzyskała żadnego break pointa.

Wydawało się, że Polka zmarnowała swoją szansę w tym secie. Francuzka zaczęła ekspresowo wygrywać następne gemy serwisowe, czego nie można było powiedzieć o naszej reprezentantce, która jednak mimo problemów cały czas utrzymywała kontakt. To pozwoliło jej wykorzystać słabszy moment rywalki. Kilka błędów wprawiło Garcię we frustrację. Kilka razy rzuciła rakietą, a to była woda na młyn dla Fręch, która najpierw odrobiła stratę przełamania, a w dziesiątym gemie dokonała tego po raz kolejny. Tym razem był to break na seta, co kilkanaście minut wcześniej wydawało się nierealne. 26-latka z Łodzi wygrała cztery gemy z rzędu.

Rywalka pomagała naszej reprezentantce swoimi błędami, ale należy podkreślić w tym cierpliwość, waleczność i bardzo wysoki poziom gry Fręch. Polka na początku była stroną słabszą, ale utrzymywała się tuż za rywalką, dzięki czemu mogła wykorzystać jej zawahania. A gdy już wskoczyła na wyższy poziom, potrafiła się na nim utrzymać.

Pięć gemów z rzędu Polki. Rywalka rozregulowana

Passa wygranych gemów z rzędu została przedłużona do pięciu na początku drugiej partii, mimo że Garcia miała kolejne break pointy. Była jednak całkowicie rozregulowana, a to miało wpływ również na jakość serwisu. Magda miała okazję na przełamanie, ale Francuzka zdołała zakończyć serię Polki. To był istotny moment, który pozwolił jej nabrać trochę pewności. Dalej popełniała zdecydowanie więcej błędów niż na początku starcia, ale była spokojniejsza. Frustrację starała się przekuć w motywację, dodając sobie otuchy okrzykami.

Garcia w końcu zdołała przełamać Polkę i wydawało się, że to jest jej moment. Ale nic z tych rzeczy! Fręch wciąż robiła swoje, starała się przejmować inicjatywę, dzięki czemu wróciła na 4:4. Półtorej minuty później było już 5:4 i trochę powtarzała się sytuacja z poprzedniego seta. Przed serwisem na utrzymanie w meczu Garcia nałożyła ręcznik na głowę. Szukała koncentracji. To był moment na kolejny zwrot akcji w tym meczu. Francuzka kilka następnych minut zagrała w imponujący sposób, posyłając winnera za winnerem. Nie tylko utrzymała swoje podanie, ale przełamała Polkę. Prowadziła 6:5 i 30:0, ale w tym meczu nic nie działo zgodnie z planem. Łodzianka wygrała cztery następne punkty, doprowadzając do tie-breaka.

Tie-break był podsumowaniem tego spotkania w pigułce. Fręch zachowała chłodną głowę, od razu odskakując rywalce na 3:0. To pozwoliło jej spokojnie dopełnić dzieła i wygrać tie-breaka do dwóch, a cały mecz 6:4, 7:6(2). Sklasyfikowana na 69. miejscu w rankingu WTA Polka po raz pierwszy w karierze pokonała rywalkę z top 20 i awansowała do trzeciej rundu Australian Open. Apetyty wzrosną, gdyż w niej Polka zmierzy się z Anastazją Zacharową (190. WTA) z kwalifikacji.