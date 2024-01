Ash Barty ogłasza ws. wielkiego powrotu do tenisa. Klamka zapadła

Był 24 czerwca 2019 roku, kiedy Ash Barty po raz pierwszy objęła prowadzenie w rankingu WTA. Łącznie liderowała przez 121 tygodni, co czyni ją siódmą tenisistką w historii pod tym względem. Zanim w marcu 2022 roku ogłosiła zakończenie kariery, liderowała bez przerwy przez ponad dwa lata.

REKLAMA

Zobacz wideo Czas na medalowy sukces w tenisie na igrzyskach? "Oczekiwania wobec Igi Świątek będą wielkie"

Ash Barty wróci na kort? Do sprawy odniosła się sama zainteresowana

Zakończenie kariery przez reprezentantkę Australii było dla tenisowego świata prawdziwym szokiem. Miała ona wówczas zaledwie 25 lat i mało kto spodziewał się takiego posunięcia. Była liderka rankingu po rozbracie ze sportem zajęła się życiem prywatnym, a całkiem niedawno została mamą. Po porodzie w mediach zaczęto spekulować, że zawodniczka może zdecyduje się wrócić na kort.

Tuż przed rozpoczęciem tegorocznego Australian Open Barty zjawiła się w Melbourne i uczestniczyła m.in. w uroczystej prezentacji trofeum. Dziennikarze wykorzystali jej obecność, aby zapytać o ewentualny powrót. - Nic mnie nie powstrzymuje. To nie jest tak, że robię rzeczy, aby trzymać się z dala od kortu - przyznała. Chwilę później zaznaczyła jednak, że nie zamierza wracać.

- Uwielbiam być mamą. Nie ma nic innego, co wolałabym robić. Chcę być w domu, aby wychować Haydena i chcę móc się tym cieszyć. To są teraz moje priorytety - dodała. Tym samym ucięła wszelkie plotki dotyczące jej powrotu do rywalizacji.

Do postaci Ash Barty podczas tegorocznego Australian Open odniosła się już także Iga Świątek. Obecna liderka światowych list przyznała, że Australijka wyrwała na nią potężny wpływ. - Mam nadzieję, że wkrótce ją zobaczę i jej dziecko. Ash zmieniła moje nastawienie w 2022 roku. To był dla mnie przełom. Grała tak świetny tenis… chociaż wiedziałam, co będzie grać, nadal trudno było z nią grać i zdobywać punkty. Zmotywowała mnie. Jestem jej naprawdę wdzięczna. Nie wiem, czy byłabym numerem 1 na świecie, gdyby ona nadal grała. Była ogromną inspiracją - mówiła Polka po pierwszym meczu na Australian Open.