Świątek poznała godzinę meczu II rundy Australian Open. Fatalne wieści dla kibiców

Iga Świątek (1. WTA) po wygraniu pięciu meczów singlowych w United Cup udowadnia dobrą formę podczas Australian Open. Polka na start zmagań w Wielkim Szlemie pokonała Sofię Kenin (41. WTA) 7:6(2), 6:2 i niecałe dwie godziny. Teraz czeka ją teoretycznie łatwiejsze starcie, a rywalką będzie Danielle Collins (62. WTA).

Znamy godzinę meczu Iga Świątek - Danielle Collins na Australian Open. Pech polskich kibiców

Faworytką starcia w drugiej rundzie oczywiście będzie Iga Świątek, chociaż Danielle Collins na start zmagań pokonała już wymagającą rywalkę. Amerykanka okazała się lepsza od Angelique Kerber, z którą wygrała 6:2, 3:6, 6:1 w trwającym prawie dwie godziny meczu.

Za Świątek przed spotkaniem przemawiają liczby - Polka wygrała trzy ostatnie mecze z Amerykanką, a do tego w pięciu dotychczasowych starciach dała pokonać się tylko raz i to dawno, bo w 2022 roku. Niestety wydarzyło się to również w Melbourne, a konkretnie w półfinale Australian Open. Wówczas Amerykanka wygrała 6:4, 6:1, ale później w finale okazała się gorsza od Ashleigh Barty - ówczesnej liderki WTA.

Organizatorzy turnieju poinformowali o godzinie rozpoczęcia meczu Światek - Collins i nie jest to dobra informacja dla polskich kibiców. Starcie odbędzie się w nocy ze środy 17 stycznia na czwartek 18 stycznia o godzinie 2:00 czasu polskiego na Rod Laver Arena w Melbourne, czyli korcie głównym zawodów.

Przy okazji poznaliśmy także szacowaną godzinę, o której na kortach w Australii pojawi się Hubert Hurkacz (9. ATP). Wrocławianina czeka starcie z Jakubem Mensikiem (142. ATP), który do turnieju dostał się poprzez kwalifikacje. W pierwszej rundzie Czech ograł Denisa Shapovalova (114. ATP) 6:3, 7:5, 7:5. Mecz Hurkacz - Mensik będzie czwartym od godziny 1:00 na korcie Kia Arena. Prawdopodobnie starcie rozpocznie się po godzinie 6:00 czasu polskiego w czwartek 18 stycznia.

