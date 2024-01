Wozniacki zabrała głos ws. kontrowersji wokół Nadala. Padło nazwisko Świątek

Kilka dni temu media obiegła informacja o tym, że Rafael Nadal rozpoczął współpracę z Saudyjską Federacją Tenisa (STF). Hiszpan ma być ambasadorem tenisa w Arabii. Jak czytamy, "zobowiązał się do pomocy w rozwoju sportu i inspirowania nowego pokolenia sportowców w Arabii Saudyjskiej". Ponadto w Rijadzie, a więc stolicy kraju, ma powstać akademia tenisowa pod egidą Nadala. Temat stał się bardzo głośny wśród tenisowych ekspertów.

REKLAMA

Zobacz wideo "Rankingowa jedynka ciążyła Idze Świątek". Adam Romer wyjaśnia, z czym mierzyła się polska tenisistka

Caroline Woźniacki zapytana o Nadala. "Nieuniknione"

Po zakończeniu meczu z Marią Timofiejewą o nową współpracę Nadala zapytano Carolinę Wozniacki. Dziennikarz nawiązał w pytaniu także do Igi Świątek, która odniosła się na jednej z konferencji do saudyjskich wpływów. Wozniacki także otwarcie skomentowała sprawę. - Szczerze mówiąc, nie czytałam zbyt wiele o Rafie i o tym, co robi, ale oczywiście Arabia Saudyjska wchodzi do sportu w bardzo silny sposób - skomentowała Dunka.

- Myślę, że zarówno w golfie, jak i w piłce nożnej, piłce nożnej, a teraz w tenisie. Myślę, że to nieuniknione, że tak się stanie, a kiedy to się stanie, myślę, że mamy szansę na zmianę i zrobienie czegoś dobrego - dodała.

W swojej wypowiedzi tenisistka odniosła się także do spraw pozasportowych. - Oczywiście zdaję sobie sprawę, z praw człowieka i wszystkiego innego, co się dzieje, ale myślę, że jest to nieuniknione, mają tak dużo pieniędzy, które mogą przeznaczyć na sport. Myślę, że kiedy znajdujesz się w takiej sytuacji, możesz się zmienić, dokonać zmiany i zrobić coś pozytywnego - oceniła.

Sam Rafael Nadal tuż po ogłoszeniu współpracy nie ukrywał zadowolenia. - Wszędzie, gdzie spojrzysz w Arabii Saudyjskiej, widać wzrost i postęp, a ja jestem podekscytowany, że mogę być tego częścią. Chcę pomóc w rozwoju tego sportu na całym świecie, a w Arabii Saudyjskiej widać do tego prawdziwy potencjał. Dzisiejsze dzieci patrzą w przyszłość i mają prawdziwą pasję do wszystkich sportów. Jeśli pomogę im wziąć rakietę do ręki, to będę szczęśliwy - komentował.