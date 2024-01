Wielka sensacja na Australian Open. Legenda wyrzucona przez Rosjankę [WIDEO]

W pierwszej rundzie Australian Open Caroline Wozniacki (252. WTA) zmierzyła się z Magdą Linette. Polka nie będzie dobrze wspominać tego meczu, ponieważ musiała kreczować i tym samym pożegnała się z dalszym udziałem w turnieju. Wozniacki z kolei w kolejnym etapie zagrała z Marią Timofiejewą (170. WTA), która wcześniej wyeliminowała Alize Cornet (110. WTA).

Sensacja na Australian Open. Wozniacki przegrywa z Timofiejewą

W pierwszym secie wyraźną przewagę miała Dunka polskiego pochodzenia. Nie dawała większych szans rywalce i bez większych problemów dwukrotnie ją przełamała. W efekcie po 46 minutach wygrała 6:1. Druga partia rozpoczęła się podobnie. Timofiejewa przegrała własne podanie i wydawało się, że spotkanie szybko zakończy się jej porażką.

Rosjanka wróciła jednak do gry. Zaczęła prezentować się zdecydowanie lepiej i wykorzystywała błędy dużo bardziej doświadczonej rywalki. Aż trzy razy zdołała ją przełamać i ostatecznie wygrała 6:4. W związku z tym do rozstrzygnięcia meczu potrzebny był trzeci set. Wozniacki na początku wygrała podanie Timofiejewej, ale na więcej nie było jej już stać. Rosjanka zaprezentowała się kapitalnie i do końca nie oddała już ani jednego gema. Finalnie wygrała 6:1, a całe spotkanie 2:1 (1:6, 6:4, 6:1). Tym samym awansowała do trzeciej rundy.

To wielki sukces Timofiejewej, która ma dopiero 20 lat i Australian Open jest jej pierwszym wielkoszlemowym turniejem w karierze. Co więcej, do głównej drabinki weszła po eliminacjach. W nich pokonała kolejno Darię Astakhovą (212. WTA), Astrę Sharmę (131. WTA) oraz Priscillę Hon (205. WTA).

W trzeciej rundzie Timofiejewa zmierzy się z lepszą z pary Beatriz Haddad Maia (12. WTA) - Alina Korniejewa (179. WTA). W turnieju pozostały jeszcze również Iga Świątek (1. WTA) oraz Magdalena Fręch (69. WTA). Polki zagrają kolejno z Danielle Collins (62. WTA) i Caroline Garcią (19. WTA).