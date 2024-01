Zadał niewygodne pytanie i się zaczęło. Sceny na konferencji Zvereva [WIDEO]

W ostatnim czasie Alexander Zverev (6. ATP) nie przeżywa zbyt dobrego okresu. Niedawno w jego sprawie rozpoczął się proces sądowy. Była partnerka niemieckiego tenisisty - Brenda Patea - oskarżyła go o stosowanie przemocy fizycznej i znęcanie, w wyniku którego doznała uszczerbku na zdrowiu. Patea to także matka dziecka 26-latka. Poszkodowana złożyła zeznania w prokuraturze, a berliński wymiar sprawiedliwości nałożył na Zvereva karę grzywny w wysokości 450 tysięcy euro. Niemiec nie zgadza się jednak z wyrokiem sądu, przez co kolejna rozprawa odbędzie się w maju tego roku.

Zverev nie wytrzymał. Odpowiedział dziennikarzowi w ostrych słowach

We wtorkowy poranek polskiego czasu Alexander Zverev w pierwszej rundzie Australian Open zmierzył się ze swoim niżej rozstawionym rodakiem Dominikiem Koepferem (62. ATP). 26-latek zwyciężył 4:6, 6:3, 7:6(3), 6:3, jednak nie obyło się bez nerwowych fragmentów. - To nie był mój najlepszy tenis. Chyba każdy to widział. Mimo to cieszę się, że znalazłem drogę do zwycięstwa - mówił podczas konferencji prasowej Zverev. Chwilę później dziennikarze mogli zadawać tenisiście pytania. Jeden z nich poruszył temat wspomnianego procesu sądowego. Wtedy zaczęło się spięcie.

- Czy mogę zapytać o proces w Niemczech? Czy uważasz, że właściwe jest, abyś nadal był w rankingu ATP i rozgrywał mecze w trakcie toczenia się tej sprawy? - zapytał dziennikarz. Mina Alexandra Zvereva od razu się zmieniła. - A dlaczego miałoby tak nie być? - odbił piłeczkę. - No cóż, w kwestii waszego wyroku nadal stoi znak zapytania. O wszystkim zdecyduje sąd - drążył dziennikarz, po czym dodał: - Niektórzy mówią, że w ogóle nie powinieneś grać, nie mówiąc już o zajmowaniu wysokiej pozycji w rankingu. Co o tym myślisz?

Wtedy Zerev nie wytrzymał. - Niektórzy, to znaczy kto? Kto tak mówił? Chyba wy dziennikarze. Interesujecie się tą historią nie po to, żeby poznać prawdę, tylko po to, żeby o niej pisać, tworzyć aferę i zdobywać wyświetlenia - odpowiedział Niemiec, wykonując wymowne gesty. Widać było, że to niewygodne pytanie mocno go dotknęło, a wręcz uraziło. Środowisko i prawnicy Alexandra Zvereva cały czas podkreślają, że postępowanie sądowe i oskarżenia o przemoc, których autorką jest jego była partnerka, są skandaliczne, a tenisista jest niewinny.

W drugiej rundzie Australian Open Zverev zmierzy się ze Słowakiem Lukasem Klein. Mecz odbędzie się w nocy ze środy na czwartek polskiego czasu.