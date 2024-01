Radwańska się wygadała. Wydaje na to majątek

"Po 13 latach zawodowego grania, kończę swoją przygodę z zawodowym tenisem. Nie jest mi z tym łatwo. W głowie jeszcze tyle wspomnień, emocji zwycięstw tych dwudziestu zdobytych turniejów i tych blisko sześciuset wygranych meczów. Niestety nie mogłam już trenować jak dawniej, a organizm i tak coraz częściej odmawiał posłuszeństwa" - pisała w 2018 roku Agnieszka Radwańska, decydując się na zakończenie kariery w wieku zaledwie 29 lat. Tenisistka w latach świetności brała udział w najważniejszych turniejach, osiągając m.in. finał Wimbledonu w 2012 roku.

Radwańska opowiedziała o drogim hobby. "Kosztowne"

Oprócz wizyt w Londynie, Melbourne czy Nowym Jorku Agnieszka Radwańska wielokrotnie odwiedzała również Paryż, gdzie rozgrywany jest m.in. wielkoszlemowy turniej Roland Garros. - Byłam w Paryżu kilkanaście razy, bo brałam kiedyś udział w turniejach do 14 lat, no i w juniorskim Wielkim Szlemie. Później przyjeżdżałam tu dwa razy w roku, na Roland Garros i w lutym na halowy turniej WTA. Zawsze chętnie tam wracam - wspominała 34-latka, cytowana przez portal pomponik.pl, dodając, że miała okazję zwiedzić najważniejsze punkty turystyczne miasta.

Paryż od wielu lat jest nazywany również stolicą mody, przez co Radwańska tym bardziej lubiła odwiedzać francuskie miasto. A to dlatego, że jednym jej ulubionych hobby jest kupowanie nowych, drogocennych torebek. "To jest akurat hobby, choć dość kosztowne" - przyznała sama finalistka Wimbledonu. Była tenisistka niejednokrotnie pokazywała się z kosztownymi egzemplarzami torebek. W 2017 roku na gali Polsatu zdecydowała się na model marki Louis Vuitton, za który należy zapłacić 5300 dolarów, czyli ponad 19 tys. zł.

Trzy lata później znawcy mody dostrzegli, że Radwańska nosi na ramieniu drogi egzemplarz torebki od Hermes Kelly. Cena takiego modelu wynosi około 50 tysięcy złotych. Jak widać, miliony dolarów, które Polka zarobiła podczas występów na kortach WTA, nie są przeznaczane tylko na inwestycje, ale i na przyjemności. 27 683 807 dolarów - tyle Agnieszka Radwańska zainkasowała podczas nieco krótkiej, ale obfitej kariery tenisistki.