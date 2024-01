Niewiarygodny zwrot akcji w meczu Rybakiny. Ten tie-break przejdzie do historii [WIDEO]

Jelena Rybakina (3. WTA) w udanym stylu rozpoczęła zmagania w 2024 roku. Kazachska tenisistka wygrała turniej WTA 500 w Brisbane, gdzie nie dała szans Arynie Sabalence (2. WTA), wygrywając 6:0, 6:3. Kilka dni później odpadła jednak w ćwierćfinale zawodów tej samej rangi w Adelajdzie. Finalistka Australian Open sprzed roku w pierwszej rundzie zmagań w Melbourne trafiła na Karolinę Pliskovą (38. WTA). Trzy dotychczasowe mecze między tymi zawodniczkami zakończyły się wygranymi Rybakiny. Tak też było i tym razem.

REKLAMA

Zobacz wideo "Rankingowa jedynka ciążyła Idze Świątek". Adam Romer wyjaśnia, z czym mierzyła się polska tenisistka

Jelena Rybakina najpierw nie wykorzystała trzech piłek setowych, a potem tyle samo obroniła

Pierwsza partia to świetna gra z obu stron pod względem serwisu i wykorzystywanie tego elementu w najważniejszych momentach. Co prawda Pliskova rozpoczęła od prowadzenia 2:0, ale szybko Rybakina odrobiła straty i aż do stanu 6:5 dla trzeciej tenisistki rankingu WTA nie było break pointów. Wtedy Rybakina miała trzy piłki setowe przy serwisie Pliskovej, ale ta wybroniła się swoim serwisem i ostatecznie doprowadziła do tie-breaka.

Ten od początku szedł idealnie po myśli byłej liderki światowego rankingu. Pliskova najpierw prowadziła 3:0, a po chwili było 6:3. Miała trzy okazje, aby wyjść na prowadzenie w setach. I wtedy po mistrzowsku zaczęła grać Rybakina. Przy pierwszej piłce setowej Rybakina popisała się niesamowitą zwinności i w fantastyczny sposób odegrała piłkę, która niemalże już dotykała kortu. Po chwili obroniła kolejne dwie piłki setowe, wygrała w sumie pięć punktów z rzędu i zarazem całego seta 7:6(8-6).

Druga partia miała podobny przebieg do pierwszej, ale z tą różnicą, że Rybakina przełamała Pliskovą przy 1:1, za chwilę prowadziła 3:1. Kazaszka utrzymywała konsekwentnie swój serwis, nie dała czeskiej tenisistce żadnego break pointa i ta jedna przewaga przełamania wystarczyła jej do dowiezienia wygranej w tym secie oraz całym meczu 7:6(8-6), 6:4. W kolejnej rundzie 24-latka zmierzy się z Rosjanką Anną Blinkową (57. WTA).