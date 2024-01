Największa sensacja AO. Miał na koncie 900 euro. Teraz kochają go setki milionów

- Kiedy patrzę na konto bankowe, jest takie samo jak na początku roku. Mam 900 euro - mówił kilka miesięcy temu najlepszy tenisista z Indii. Nagal wyznał, że zmaga się też z brakiem sponsorów. - Kilka osób mi trochę pomogło, mam miesięczną pensję od indyjskiego koncernu naftowego, ale nie mam żadnych dużych sponsorów - komentował. Teraz może się to zmienić, a to za sprawą sensacji, jaką sprawił w pierwszej rundzie Australian Open.

Sumit Nagal sprawił wielką sensację. Kochają go miliony

We wtorek Hindus rozpoczął rywalizację na pierwszym wielkoszlemowym turnieju tego sezonu. Już na inaugurację mierzył się na papierze z silniejszym rywalem - Kazachem Aleksandrem Bublikiem (27. ATP). Nieoczekiwanie Nagal okazał się lepszy od przeciwnika i nie dał mu ugrać nawet seta. Mecz zakończył się wielką sensacją i awansem 26-latka z Indii do kolejnej rundy. Pokonał on Bublika 6:4, 6:2, 7:6 (5).

Triumf Nagala to historyczny wynik w hinduskim tenisie. Stał się on pierwszym tenisistą z tego kraju od 35 lat i dopiero drugim w historii, który zdołał wygrać mecz z rozstawionym przeciwnikiem. Po raz ostatni ta sztuka udała się Rameshowi Krishnanowi w 1989 roku. Co więcej, 26-latek jest dopiero trzecim Hindusem w XXI wieku, który wygrał mecz na Australian Open. Wcześniej dokonali tego Leander Paes i Somdevie Devvarman.

Dzięki zwycięstwu popularność Nagala w jego ojczyźnie z pewnością bardzo wzrośnie. Populacja Indii wynosi niemal 1,5 miliarda osób i bardzo często, kiedy jakiś sportowiec z tego kraju odnosi sukces, ci bardzo szybko się w nim "zakochują".

Zachwytu nad występem Nagala nie kryją także hinduscy dziennikarze, którzy są przekonani, że wynik przełoży się na popularność tenisa w kraju. "Znakomity występ Nagala w pierwszej rundzie Australian Open nie tylko podnosi jego pozycję w rankingu, ale też przynosi dumę hinduskim entuzjastom tenisa i nie tylko" - czytamy w "The Times Of India".