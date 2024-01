Świątek zabrała głos na temat polityki. "Nawet nie wiedziałam o tej decyzji"

Iga Świątek udanie rozpoczęła wielkoszlemowy Australian Open. W pierwszym meczu na kortach w Melbourne pokonała Amerykankę Sofię Kenin 7:6(2), 6:2 i awansowała do drugiej rundy. W niej zmierzy się z kolejną reprezentantką Stanów Zjednoczonych Danielle Collins.

REKLAMA

Zobacz wideo "Rankingowa jedynka ciążyła Idze Świątek". Adam Romer wyjaśnia, z czym mierzyła się polska tenisistka

Świątek dostała pytanie o kwestie polityczne. Oto co powiedziała

Po meczu liderka światowego rankingu spotkała się z dziennikarzami na konferencji prasowej. Rozmawiano nie tylko o starciu z Kenin. Polka odniosła się do sprawy Alexandra Zvereva. W październiku ubiegłego roku światem sportu wstrząsnęła informacja, że niemiecki tenisista został ukarany przez berliński sąd grzywną w wysokości 450 tysięcy euro za stosowanie przemocy domowej wobec swojej byłej partnerki Brendy Patei.

Świątek spytana o Zvereva odpowiedziała krótko, ale konkretnie. - Nie ma na to dobrej odpowiedzi. Myślę, że decyzja należy do ATP. Na pewno nie jest dobrze, gdy zawodnik, na którym ciążą takie zarzuty, jest w pewnym sensie promowany - powiedziała liderka światowego rankingu WTA.

Polkę zapytano także o kwestię dotyczącą Rafaela Nadala. Legendarny hiszpański tenisista został ambasadorem Saudyjskiej Federacji Tenisowej. Hiszpan wraz ze swoim zespołem ma opracować program, który pozwoli Arabii na rozwinięcie się na tenisowej płaszczyźnie.

- Jak ci się to podoba, biorąc pod uwagę podejście tego kraju do praw człowieka, zwłaszcza kobiet? - spytał Świątek jeden z dziennikarzy.

Świątek odpowiedziała: - Cóż, wydaje mi się, że wszystko, co dzieje się w sporcie, nie jest czarno-białe. Trudno mi to podsumować w jednym zdaniu. Krążyło wiele plotek o tym, że finały WTA odbędą się w Arabii Saudyjskiej. Wciąż czekamy na decyzję. Nigdy nie było mi łatwo powiedzieć, czy to dobrze, czy nie, ponieważ kobietom w tych obszarach nie jest łatwo. Oczywiście te kraje również chcą się zmienić i zarówno politycznie jak i socjologicznie. Również w kontekście wielu wydarzeń, które odbyły się w tych miejscach, pojawiały się plotki o sportswashingu.

Po czym dodała: - W moim przypadku, ponieważ nie mam nic wspólnego z decyzjami Rafy, to federacje i organy zarządzające powinny decydować, czy będziemy tam grać, czy nie. Jeśli pojawiłyby się negatywne reakcje, to one powinny wziąć za to odpowiedzialność. Dla mnie trudno jest jednoznacznie opowiedzieć się po jednej stronie i wyrazić swoje zdanie. Nawet nie wiedziałam o decyzji Rafy. Oczywiście męski sport już jest obecny w Arabii Saudyjskiej. Nie wiem, czy to dobra decyzja, czy nie. Staram się nie być zbyt zdecydowana. Przepraszam - powiedziała.

W drugiej rundzie Australian Open Iga Świątek zagra z Danielle Collins. Nie znamy jeszcze dokładnego terminu rozegrania tego meczu.