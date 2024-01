We wtorek odbywają się ostatnie mecze pierwszej rundy tegorocznej edycji Australian Open. W turnieju mężczyzn doszło do starcia Marcosa Girona (66. ATP) z Jackiem Draperem (55. ATP).

Sceny po ostatniej piłce w AO. Uścisnął dłoń rywalowi i poszedł wymiotować

Zdecydowanym faworytem był wyżej notowany Brytyjczyk, który wysoką formę potwierdził w niedawnym turnieju w Adelajdzie, gdzie dotarł do finału. W nim musiał uznać wyższość Jiriego Lehecki 6:4, 4:6, 3:6. 22-latek od dawna jest uważany za zawodnika o bardzo wysokim potencjale, lecz często dokuczają mu problemy zdrowotne. To również był znak zapytania przed starciem z Gironem, gdyż rywalizacja do trzech wygranych setów to bardzo duży wysiłek fizyczny dla organizmu. Zwłaszcza w takich temperaturach, jakie panują co roku w styczniu w Melbourne.

W pierwszym secie miało miejsce aż pięć przełamań, ale o to jedno lepszy był Draper. Jednakże dwa następne partie padły łupem Amerykanina, który potrzebował do tego raptem pojedynczych breaków. Brytyjczyk wiedział, że awans do następnej rundy wiedzie przez maksymalny dystans. W czwartym secie najpierw obronił dwa break pointy z rzędu, a potem wygrał pozostałe gemy w tej partii. W piątym, decydującym secie dopełnił dzieła, zwyciężając 6:4, 3:6, 4:6, 6:0, 6:2.

Jack Draper po ostatniej piłce ruszył od siatki, aby uścisnąć dłoń Marcosowi Gironowi, po czym podbiegł do śmietnika ustawionego na korcie, aby zwymiotował. "Niesamowity wysiłek" - napisał na Twitterze dziennikarz Simon Briggs.

Jack Draper w następnej rundzie zmierzy się z Tommy'm Paulem. Amerykanin jest rozstawiony z numerem 14. To półfinalista ubiegłorocznej edycji Australian Open. Dla 22-letniego Brytyjczyka to pierwsze zwycięstwo w turnieju głównym w Melbourne. Rok temu przegrał w pierwszej rundzie z Rafaelem Nadalem. Dotychczas jego najlepszym osiągnięciem jest czwarta runda US Open.