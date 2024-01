Iga Świątek zapytana o skandal ze Zverevem. Konkretna odpowiedź

W październiku ubiegłego roku światowe media obiegła informacja, że Alexander Zverev został ukarany przez berliński sąd grzywną w wysokości 450 tysięcy euro za stosowanie przemocy domowej wobec swojej byłej partnerki Brendy Patei. Tenisista utrzymuje, że jest niewinny i zamierza dalej udowadniać to przed sądem. Jak donosi "Deutche Welle" ma odbyć się w maju 2024 roku.

Czołowi zawodnicy zapytani o sprawę Zvereva. W tym Świątek. Konkretna odpowiedź

Mimo oskarżeń, które ciążą na Niemcu, ten nadal gra w głównym cyklu ATP Tour czy w turniejach wielkoszlemowych. Męska organizacja tenisowa nie tylko udaje, że sprawy nie ma, ale nawet nie przeszkadza ona w promocji zawodnika przy okazji ATP Finals czy innych turniejów. Zverev był także jednym z bohaterów drugiego sezonu serialu dokumentalnego "Break Point" produkowanego przez Netflixa. Nie wspomniano w nim jednak o zarzutach, co oburzyło kibiców.

Środowisko tenisowe coraz bardziej frustruje się z powodu lekceważącego stosunku władz tenisowych do oskarżeń wobec Zvereva. Dziennikarze, pracujący przy okazji Australian Open, zaczęli nawet pytać czołowych zawodników świata o tej sprawę. O głos poproszono także Igę Świątek. Zwrócono uwagę, że Niemiec niedawno został także wybrany do rady zawodników ATP. - Nie ma na to dobrej odpowiedzi. Myślę, że decyzja należy do ATP. Na pewno nie jest dobrze, gdy zawodnik, na którym ciążą takie zarzuty, jest w pewnym sensie promowany - powiedziała liderka światowego rankingu kobiet po awansie do drugiej rundy turnieju w Melbourne. Świątek pokonała 7:6(2), 6:2 Sofię Kenin.

Stanowisko Polki i tak było najkonkretniejsze. Przed tym samym pytanie stanęli Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas czy Cameron Norrie. - Nie powiem nic na ten temat. Nie znam sytuacji. Zupełnie się na tym nie znam. Nie mam nic do komentowania - skomentował Grek. Pozostali również unikali odpowiedzi.

Alexander Zverev we wtorek zagra swój pierwszy mecz w Australian Open 2024. Jego rywalem będzie rodak Dominic Koepfer.