Świątek pokazała nowy strój na Australian Open. Kibice się zdziwili

Iga Świątek jest jedną z głównych faworytek do zwycięstwa w Australian Open. Polska tenisistka w bardzo dobrym stylu zakończyła poprzedni sezon, gdy wygrała WTA Finals, a utrzymanie wysokiej formy potwierdziła już na początku obecnego. W trakcie United Cup udało jej się wygrać wszystkie mecze singlowe - mimo finałowej porażki z Niemcami, organizatorzy wyróżnili Polkę tytułem MVP turnieju.

Świątek zadziwiła kibiców na Australian Open. Wszystko przez tę jedną zmianę

We wtorek 16 stycznia Iga Świątek rozpoczęła pierwszy wielkoszlemowy turniej w tym roku. Starcie z Sofią Kenin rozpoczęła od bardzo wyrównanego pierwszego seta, który ostatecznie wygrała w tie-breaku. W nim nie dała szans coraz bardziej sfrustrowanej rywalce i zwyciężyła go 7:2. Początek drugiego seta Amerykanka miała jeszcze solidny, ale od wyniku 1:2 kolejne gemy wygrywała już tylko Polka.

Kibice Igi Świątek mogą być zadowoleni z jej dobrego początku w Australian Open - to nie jest jednak wielka niespodzianka. Taką fani dostali kilka dni temu, gdy informowaliśmy, że w trakcie treningów zaprezentowała ona... nowy strój. Wyróżnia się on bardzo mocnymi różowymi akcentami - na czele z czapką w tym kolorze. Dzisiaj tenisistka zaprezentowała go szerszej publiczności.

"Iga Świątek pokazała nowy różowy strój na Australian Open. Co za sznyt" - pisze profil The Tennis Letter w serwisie X.

Nowa kolorystyka wzbudza mieszane reakcje - część fanów ją uwielbia i jest zachwycona tą zmianą. U innych wzbudza raczej negatywne emocje. Gust jest jednak kwestią indywidualną, a o wyłącznie pozytywne odczucia Polka będzie chciała zadbać swoją grą. W kolejnym meczu - w czwartek 18 stycznia o nieznanej jeszcze godzinie - zagra z Amerykanką Danielle Collins.