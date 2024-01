Jest godzina hitu z udziałem Polki w Australian Open. Uwaga, nastawcie budziki

Magdalena Fręch po raz trzeci występuje w głównej części Australian Open. Trwający ponad 3 godziny mecz z Darią Saville zakończył się jej zwycięstwem. Dla łodzianki to pierwsze zwycięstwo w turnieju głównym w Melbourne w karierze. Dzięki temu awansowała do drugiej rundy Australian Open. W niej czeka już zdecydowanie trudniejsza przeciwniczka.

REKLAMA

Zobacz wideo "To był przełomowy rok Aryny Sabalenki, a Igę Świątek będzie gonił szerszy peleton tenisistek"

Fręch zagra ze znaną rywalką. Kiedy mecz?

W II rundzie Australian Open zobaczymy zarówno najlepszą polską tenisistkę, jak i najlepszego tenisistę. W polsko-amerykańskim pojedynku Iga Świątek zmierzy się z Danielle Collins. Hubert Hurkacz zagra z Czechem Jaroslavem Mensikiem. Oprócz tego duetu polscy kibice dopingować będą Magdalenę Fręch. Łodzianka po pokonaniu Darii Saville czeka na znacznie trudniejszą przeszkodę. To 30-letnia, niezwykle doświadczona Francuzka Caroline Garcia.

Nie ma wątpliwości, że to ona będzie faworytką w starciu z cztery lata młodszą Polką. To tenisistka, która w ostatnich latach utrzymuje się w szerokiej czołówce WTA. 2023 rok zakończyła na 20. miejscu w światowym rankingu. Garcia ma doświadczenie z gry w turniejach wielkoszlemowych. Jej najlepszym rezultatem pozostaje półfinał US Open z 2022 roku. Przegrała w nim wówczas z Ons Jabeur. Przypomnijmy, że Tunezyjka w finale uznała wówczas wyższość Igi Świątek. Największym sukcesem Caroliny Garcii jest wygranie turnieju WTA Finals w 2022 roku.

Francuzka awans do 2. rundy tegorocznego Australian Open wywalczyła po dwusetowym starciu z powracającą do gry Naomi Osaką. Organizatorzy zdradzili już szczegóły środowego rozkładu gier. Wiadomo, kiedy ma dojść do polsko-francuskiego pojedynku.

Wedle szacunków początek meczu Fręch - Garcia zaplanowany jest na środę 17 stycznia około godziny 5:30 polskiego czasu. Spotkanie rozegrana zostanie na korcie 1573 Arena.