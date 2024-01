Porównali Świątek z Sabalenką i się zaczęło. "Usuńcie ten głupi wpis"

Iga Świątek i Aryna Sabalenka to dwie największe faworytki tegorocznej edycji Australian Open. Zawodniczki rozstawione z numerem jeden i dwa bez większych kłopotów awansowały do drugiej rundy, choć Polka potrzebowała do tego znacznie więcej czasu. Sam pierwszy set jej konfrontacji z Sofią Kenin był dłuższy od całego spotkania Białorusinki. Dostrzegł to twitterowy profil OptaAce, co wywołało burzliwą reakcję ze strony polskich kibiców. Pytanie, czy słusznie.

