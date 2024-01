Tak wygląda ranking WTA po wygranej Świątek. Pięknie!

Iga Świątek w nocy z poniedziałku na wtorek zameldowała się w kolejnej rundzie Australian Open. Choć turniej dopiero się rozpoczął, to w rankingu WTA Live doszło do kilku znaczących zmian - także z punktu widzenia reprezentantki Polski. W notowaniu wirtualnym jej przewaga nad Aryną Sabalenką diametralnie wzrosła. To dobry prognostyk przed dalszą fazą rywalizacji w Melbourne.

