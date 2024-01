Światowe media mówią jednym głosem po meczu Igi Świątek

Dobre przetarcie zaliczyła Iga Świątek (1. WTA) w pierwszej rundzie Australian Open. Polska tenisistka po blisko dwóch godzina gry pokonała na Rod Laver Arena Sofię Kenin (41. WTA) 7:6(7-2), 6:2. Było to drugie starcie obu pań od pamiętnego finału Rolanda Garrosa z 2020 roku, w którym Polka wywalczyła pierwszy tytuł wielkoszlemowy w karierze.

REKLAMA

Zobacz wideo "Rankingowa jedynka ciążyła Idze Świątek". Adam Romer wyjaśnia, z czym mierzyła się polska tenisistka

- Ciężko gra się pierwsze rundy, zwłaszcza w pierwszym turnieju wielkoszlemowym w sezonie, ale cieszę się, że przetrwała tę próbę. Kiedy zobaczyłam, że zagram z Kenin, to nie miałam żadnych uczuć, bo nie mam na to wpływu. Jeśli chce wygrać turniej, to muszę pokonać każdego - mówiła po zakończeniu spotkania Iga Świątek.

Światowe media podkreślają wygraną Igi Świątek w trudnym meczu na start Australian Open

"Trudny test Świątek w Australian Open" - głosi nagłówek portalu France24. Dziennikarze zwrócili uwagę, że Polka pokonała byłą tego turnieju w Melbourne i "rozpoczęła swoją drogę po pierwszy tytuł w Melbourne Park". "Nie było to łatwe spotkanie dla zwyciężczyni czterech turniejów wielkoszlemowych" - dodano. Zwrócona została także uwaga na to, że to 17. zwycięstwo z rzędu Świątek, co jest jej drugą najlepszą serią w karierze.

"Świątek wygrała z Kenin w pojedynku mistrzyń" - ogłosił z kolei PuntoDeBreak. Zdaniem Hiszpanów polska tenisistka "rozwiała wszelkie wątpliwości po dobrym meczu z Kenin, która rosła w siłę". Portal zwrócił uwagę na kluczowy dla meczu tie-break. W nim "Świątek wcisnęła pedał gazu przed kolejną rundą w Melbourne".

"Trudny start Świątek w wygranym pojedynku mistrzyń z Kenin" - ocenił czeski Tenis Portal. "Świątek rozpoczęła przygodę z Australian Open od drobnych komplikacji". Dodano, że 22-latka musiała dwukrotnie odrabiać straty przełamania w pierwszym secie.

"Iga Świątek pokonała byłą mistrzynię Sofię Kenin na start Australian Open" - to z kolei nagłówek Tennis.com. W artykule podkreślono, że Polka była górą w "rewanżowym" starciu za finał Rolanda Garrosa. Jednocześnie było to "trudne wyzwanie" dla liderki światowego rankingu. "Świątek zdała ten test" - podkreślono.

"Świątek wygrała z mistrzynią z 2020 roku" - to za to tytuł tekstu na portugalskim serwisie Bola Amarela. "Polka musiała się sporo napocić, aby wyeliminować Sofię Kenin". Zaznaczono, że Świątek trafiła na jedną z najniebezpieczniejszych rywalek w pierwszej rundzie Australian Open.

Danielle Collins rywalką Igi Świątek w kolejnej rundzie Australian Open

Kilkanaście minut po rozegraniu swojego spotkania Iga Świątek poznała rywalkę w drugiej rundzie zmagań w Melbourne. Będzie nią Amerykanka Danielle Collins (62. WTA), która wygrała z Angelique Kerber 6:2, 3:6, 6:1. Będzie to okazja dla Igi Świątek na zrewanżowanie się za porażkę w półfinale Australian Open z 2022 roku.