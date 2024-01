Trzy godziny i 16 minut trwało spotkanie Magdaleny Fręch (69. WTA) z Darią Saville (152. WTA) w pierwszej rundzie Australian Open. W pierwszym secie po tiebreaku lepsza była reprezentantka gospodarzy, ale Polka potrafiła być bardziej konsekwentna w tym długim pojedynku. Najpierw doprowadziła do wyrównania 6:3, a trzeci set był już prawdziwym dreszczowcem. Łodzianka prowadziła już 5:2, ale miała problemy, aby domknąć to spotkanie. Udało jej się to dopiero za piątą piłką meczową na 7:5.

Wielka burza po meczu Polki w Australian Open. "Żałuję"

Porażka Darii Saville wywołała burzę w Australii, gdyż ponownie doszło do dyskusji o prawidłowości przyznania dzikiej karty 29-latce, która przez lata reprezentowała Rosję. Wówczas występowała pod nazwiskiem Gawriłowa. W 2021 roku poślubiła innego tenisistę, Luke'a Saville, i przejęła jego nazwisko.

"Decyzja Tennis Australia o przyznaniu Darii Saville dzikiej karty na Australian Open nie do końca się opłaciła, ponieważ Saville przegrała w pierwszej rundzie. Rodionova, najwyżej notowana australijska zawodniczka, wściekła się, gdy związek pominął ją w przyznawaniu specjalnych przepustek do turnieju głównego" - sygnalizuje australijski portal yahoo.sport. Daria Saville obecnie zajmuje 152. miejsce w rankingu. Z powodu szeregu kontuzji otrzymała jednak dziką kartę. Arina Rodionova jest notowana na 104. lokacie, ale musiała rywalizować w eliminacjach. Odpadła w pierwszej rundzie, ulegając Leolii Jeanjean (143. WTA) 3:6, 4:6.

34-latka w ubiegłym roku powróciła po poważnej kontuzji nadgarstka i zdominowała rozgrywki na poziomie ITF, zdobywając siedem tytułów. Poprawiła tym samym swoją pozycję w rankingu z 302. na 104. miejsce, ale w momencie rozdania dzikich kart nie miało to żadnego znaczenia. - Jedyne, czego dziś żałuję, to to, że dałam Tennis Australia coś do świętowania. Myślę, że są bardzo zadowoleni z mojego dzisiejszego wyniku i to mnie martwi - mówiła Rodionova po porażce w kwalifikacjach. Tenisistka, która do 2014 roku występowała w barwach Rosji, jest obecnie najwyżej sklasyfikowaną tenisistką reprezentującą Australię. W poniedziałek zadebiutuje w czołowej setce rankingu WTA.