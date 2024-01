Oba dotychczasowe pojedynki Igi Świątek i Sofii Kenin różnią się pod wieloma względami. W finale French Open sprzed czterech lat walczyły w październikowym paryskim chłodzie [tamtą edycję przesunięto z powodu pandemii COVID-19], a mecz był dość jednostronny [6:4, 6:1]. Teraz - w pierwszej rundzie Australian Open - mierzyły się w mocnym słońcu, tak charakterystycznym dla Melbourne w styczniu, a próbująca wrócić do światowej czołówki Amerykanka była trudniejszą przeszkodą niż poprzednio. Już w pierwszym secie zapisała na swoim koncie więcej gemów niż w całym ich wcześniejszym spotkaniu. Ale wystarczyło to tylko, by postraszyć faworytkę w pierwszej odsłonie, a nie, by zmieniło się nazwisko zwyciężczyni.

Siatka sprzymierzeńcem Świątek. Losy Polki i Kenin obrały inny kurs

- Biorąc pod uwagę jej potężny forhend i agresywny styl gry, Kenin ma możliwości, by wygrywać wielkie mecze w tourze. Aczkolwiek musi odnaleźć ponownie regularność i rytm, by wygrać drugi tytuł wielkoszlemowy - napisano o Amerykance w zapowiedzi tego meczu na stronie WTA.

W inauguracyjnej partii mistrzyni Australian Open 2020 w pełni pokazała w tym meczu wspomniane atuty i wielką waleczność, która również stała się jej znakiem rozpoznawczym. Ale miała pecha, bo Świątek od początku sezonu jest w na tyle dobrej formie, że przetrwała ten napór. A niekiedy dodatkową rywalką dla Amerykanki rosyjskiego pochodzenia była też tego dnia siatka - kilkakrotnie piłka odbiła się od taśmy i albo wracała na jej stronę kortu, albo zwalniała, ułatwiając zadanie Polce. Ta ostatnia i bez tej pomocy swoją grą potrafiła sobie zapewnić sukces, ale takie dodatkowe okoliczności tylko wzmagały frustrację Kenin.

Od finału French Open 2020 u obu tenisistek sporo się działo, ale ich losy potoczyły się w zupełnie innym kierunku. Gdy mierzyły się w Paryżu, to Świątek była underdogiem, który plasował się na 54. pozycji rankingu WTA, a jej przeciwniczka była sklasyfikowana na szóstej. Potem tenisistka z Raszyna zdobyła jeszcze trzy tytuły tej rangi, a starsza o trzy lata Amerykanka tylko raz dotarła w takich zmaganiach do 1/8 finału i od ponad dwóch i pół roku nie przeszła w nich trzeciej rundy.

W Melbourne Kenin w dwóch ostatnich edycjach przegrała mecz otwarcia, a trzy lata temu odpadła w drugiej rundzie. Wówczas zapłakana na konferencji prasowej opowiadała o tym, że nie poradziła sobie z presją związaną z obroną tytułu. W skutecznej rywalizacji i w ogóle w grze w kolejnych miesiącach przeszkadzały jej też częste kłopoty zdrowotne.

Polka z kolei 12 miesięcy temu zmagała się na antypodach z presją rozpoczęcia sezonu w roli pierwszej rakiety świata. Była nerwowa i niepewna. Widać to było w już spotkaniu, którym zainaugurowała występ w Melbourne - w pojedynku z Niemką Jule Niemeier [69. WTA], który wygrała 6:4, 7:5. W dwóch kolejnych rundach trafiała na rywalki, które nie były w stanie w żaden sposób jej zagrozić, aż w 1/8 finału przyszło bolesne przebudzenie - w meczu z potężnie serwującą Jeleną Rybakiną nie ugrała seta.

Teraz - przynajmniej na papierze - wszystko wydaje się wyglądać inaczej. Polka jest znacznie bardziej zrelaksowana na korcie, a jednocześnie - analizując jej drabinkę - nie grożą jej mecze, w których przeciwniczki będą się cieszyć z tego, że nie przegrały 0:6, 0:6. To, co jedni postrzegają jako zagrożenie w postaci trudnej drogi po pierwszy w karierze triumf w Melbourne, inni określają jako atut - ścieżkę, która nie pozwoli na ryzyko uśpienia czujności i pomoże się szybko rozkręcić. A jednocześnie nie ma tu stresu związanego z obroną tytułu.

- Kiedy przystępujesz do turnieju w tej roli, to sprawia to, że turniej nabiera dodatkowego znaczenia. Mam poczucie, że mam pod tym względem luz. Nie wygrałam jeszcze Australian Open i mogę jedynie patrzeć do przodu i próbować zrealizować moje cele. Skupię się na pierwszych meczach, by złapać rytm i sprawdzić, czego się nauczyłam podczas okresu przygotowawczego oraz jak mogę to wykorzystać w czasie spotkań - opowiadała podczas niedawnego United Cup 22-latka z Raszyna.

Waleczność mieszała się z frustracją. Świątek podtrzymała tradycję

Ten drużynowy turniej był popisem tenisistki Tomasza Wiktorowskiego. Wygrała wszystkie pięć spotkań w singlu, wydłużając do 16 liczbę kolejnych zwycięstw, którą rozpoczęła w poprzednim sezonie w Pekinie, a kontynuowała w Cancun, podczas WTA Finals. We wtorek dołożyła następną wygraną i jest to jej druga najdłuższa taka seria w karierze. Do pamiętnych 37 zwycięstw z 2022 roku jeszcze daleka droga, ale obecna forma Polki sprawia, że nie można wykluczyć wyśrubowania jeszcze bardziej obecnej serii.

- Triumfem w US Open 2022 Świątek potwierdziła, że jest w stanie wygrać wielkoszlemową imprezę na kortach twardych. Ale nawierzchnia w Melbourne wydaje się bardziej sprzyjać zawodniczkom o potężnym serwisie jak Aryna Sabalenka czy Jelena Rybakina, ubiegłoroczne finalistki - zwrócono uwagę w artykule na stronie WTA.

Jednocześnie dodano, że Świątek prezentuje od początku sezonu nieco inną niż dotychczas technikę wykonania serwisu, która ma jej pomóc w poprawie skuteczności tego elementu. Dotychczas bowiem był on największą bolączką pierwszej rakiety świata, z czego nieraz korzystały rywalki. Zwłaszcza te potężnie uderzające i zwłaszcza na szybkich kortach. W efekcie Polce brakowało wtedy czasu na budowanie akcji i przygotowanie sie do uderzenia.

Już w pierwszym gemie wtorkowego pojedynku komentatorzy stacji ESPN analizowali podanie pierwszej rakiety globu, ale potem musieli zmienić adresatkę komplementów. Agresywne returny i skuteczność w bardziej ryzykownych zagraniach Kenin sprawiły, że to Świątek pierwsza straciła podanie i to już w swoim drugim gemie serwisowym. Odpowiedziała jednak podobną grą, co pozwoliło jej doprowadzić do remisu 3:3. Trochę pomogło jej w tym rozproszenie Amerykanki, która miała zastrzeżenia, czy uderzenie wygrywające Polki nie było autowe. Po tej sytuacji zanotowała podwójny błąd, a zaraz potem straciła podanie.

Mimo to 41. tenisistka listy WTA nie odpuszczała i polskim kibicom znów zadrżały serca, bo ich ulubienica najpierw w ósmym gemie nie wykorzystała szansy na przełamanie, a po chwili sama straciła znów podanie. Reakcja na tę trudną sytuację była jednak wzorcowa - odpowiedziała "breakiem", tracąc przy tym zaledwie punkt.

U Kenin zaś rosła frustracja. Co jakiś czas machała ręką i rozemocjonowana rzucała uwagi w stronę swojego boksu, w którym zasiadał m.in. trener-ojciec Aleksander. W pewnym momencie też wyglądała tak, jakby chciała wyładować złość na rakiecie. W końcówce tej partii wyraźnie wybijały ją z rytmu pechowe sytuacje. Polka z kolei nie rozproszyła się nawet po zmarnowaniu piłki setowej. W tie-breaku, do którego doprowadziła rywalka, faworytka była już wyraźnie lepsza, zwyciężając 7-2.

Podobnie było w drugiej odsłonie, w której Amerykanka nie wytrzymała już intensywności rywalizacji. Nie można jej odmówić walki, choć już mniej skutecznej. A i początek seta nie zapowiadał, że skończy się on tak szybko. Zmarnowanie szansy na przełamanie w drugim gemie przez Kenin na początku zeszło na dalszy plan, bo zaraz potem wygrała przy własny podaniu do zera. Ale kolejne gemy dopisywała na swój rachunek już wyłącznie Świątek. I nic nie dały tu też kolejne dwa "break pointy" Amerykanki przy wyniku 3:2 dla Polki.

Świątek - która jeszcze nigdy nie odpadła w Melbourne w 1. rundzie, a tylko raz przed 1/8 finału - czeka na wyłonienie kolejnej rywalki. Półfinalistka edycji 2022 zagra teraz z Danielle Collins lub Angelique Kerber.