Amerykanie pod wrażeniem występu Igi Świątek. Powtarzają jedno słowo

To nie był łatwy pojedynek dla Igi Świątek. Zmierzyła się w końcu z mistrzynią Australian Open z 2020 roku, która w ostatnich miesiącach dwa razy pokonała Arynę Sabalenkę. Sofia Kenin jest dziś 38. na świecie, ale potencjał ma nadal ogromny, co udowodniła w pierwszym secie wtorkowego pojedynku.

Zobacz wideo "Rankingowa jedynka ciążyła Idze Świątek". Adam Romer wyjaśnia, z czym mierzyła się polska tenisistka

Amerykanka dwa razy wychodziła na prowadzenie z przełamaniem. Najpierw było 3:1 dla niej, a potem co ważniejsze: 5:4 i jej serwis. Wtedy to jednak Polka grała najlepiej, a tie-break pierwszej partii to pokaz mocy i skuteczności liderki rankingu.

Spokój Igi Świątek kluczowy

- Myślę, że to spokój i równowaga zadecydowały o wygranej Igi nad Sofią w pierwszej rundzie. Kenin naciskała na rywalkę w pierwszym secie, serwowała nawet po wygranie partii. Ale Polka zawsze znajdowała odpowiedź, gdy tego potrzebowała - mówi w rozmowie ze Sport.pl Chris Oddo z portalu Tennis Majors.

Końcowe statystyki potwierdzają, kto był lepszy - Iga zaliczyła 30 winnerów przy 21 niewymuszonych błędach, Sofia była na minusie: 18-34. - Najbardziej wymowne były dla mnie punkty po drugim podaniu - 14/22 i zaledwie 8/25 u Kenin - mówi Oddo.

I dodaje: „Gdy zobaczyłem pierwszy raz losowanie wiedziałem, że to będzie trudna drabinka dla Igi, ale w rzeczywistości była trudniejsza dla Sofii. Myślę, że taki sprawdzian może być dla Polki bardzo przydatny, doda jej pewności siebie i pomoże w kontekście kolejnych spotkań."

Podobnie uważa amerykańska dziennikarka Amy Lundy Dahl. - Z punktu widzenia Igi to był idealny mecz. Została przełamana w pierwszym secie i potrafiła się podnieść. Właśnie takiego sprawdzaniu potrzebowała na rozgrzewkę przed resztą turnieju. Kenin grała dobrze w krótkich fragmentach, ale jej gra nie jest tak stabilna jak u Świątek. Popełniła zbyt wiele błędów i musiała za to zapłacić - mówi.

Amerykanie mówią o sprawdzianie dla Świątek

W końcówce drugiego partii przewaga Igi Świątek była już wyraźna. Od stanu 3:2 wygrała wszystkie gemy i seta 6:2. - Chciałam w tym meczu lepiej przyjrzeć się nowej technice serwowania Igi Światek. Choć ta wcześniejsza była dobra, obecny ruch przy serwisie daje jej szansę na więcej "łatwych punktów", skuteczniejszy serwis i jest zdrowszy dla jej ciała - kończy Amy Lundy Dahl.

Amerykańscy eksperci będą mieli okazję znów śledzić uważniej występ Igi Świątek, bo w kolejnym meczu zmierzy się z Amerykanką Danielle Collins. Finalistka Australian Open 2022 pokonała w pierwszej rundzie Andżelikę Kerber 6:2, 3:6, 6:1. Wracająca do gry po urodzeniu dziecka Kerber nie wytrzymała kondycyjnie tego spotkania.

Mecz Świątek - Collins odbędzie się w czwartek. Będzie to okazja do rewanżu dla Polki za porażkę sprzed dwóch lat w półfinale w Melbourne. Amerykanka stanowiła dla niej wyzwanie także kilka miesięcy temu w Montrealu, gdy rywalizowały w ćwierćfinale, a Collins przegrała dopiero po trzech setach. Ich bilans bezpośrednich spotkań wynosi 5-1 dla Polki.

Transmisje z AO w Eurosporcie, relacje w Sport.pl. W turnieju singlowym pozostają w grze także Hubert Hurkacz i Magdalena Fręch, którzy są już w drugiej rundzie.