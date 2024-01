W listopadzie 2022 roku Kamil Majchrzak otrzymał wiadomość, że wyniki czterech testów antydopingowych były pozytywne. Tenisista udowodnił, że środki zażył nieświadomie, więc kara została skrócona do 13 miesięcy i dobiegła końca 29 grudnia zeszłego roku. "Zawsze byłem i jestem uczciwym człowiekiem. Sprzeciwiam się każdej formie oszustwa w celu osiągania korzyści. Pod koniec 2022 roku w jednej chwili straciłem wszystko" - pisał Majchrzak w oświadczeniu po tym, jak dowiedział się o skróceniu kary.

- Ta sprawa zostanie ze mną na zawsze. Póki co kupuję zawsze ten sam jogurt, bo po zjedzeniu go miałem już trzy testy i nie było problemu. To są już trochę paranoiczne myśli i rzeczy, ale na takim etapie jestem - to z kolei słowa Majchrzaka z wywiadu, który przeprowadziła Agnieszka Niedziałek, dziennikarka Sport.pl. Teraz polski tenisista wraca na prostą, o czym świadczą jego wyniki od momentu zakończenia tego zawieszenia.

Majchrzak ogłosił świetne wieści. "Nadal szukam sensu, szukam celu"

Majchrzak wrócił do gry na turniej ITF 15K w tunezyjskim Monastyrze, gdzie zaczął zmagania od eliminacji i pokonania 6:4, 6:4 Filipa Hjortha (1608. ATP). Później Polak wygrał pięć kolejnych spotkań, nie stracił w nich ani jednego seta i triumfował w zawodach, pokonując 6:1, 6:1 w finale Japończyka Ryukiego Matsudę. To był jego 13. tytuł w karierze. Wcześniej wygrywał choćby Challengery w Saint-Brieuc, Ostrawie (tam ograł 6:1, 6:0 Jannika Sinnera w finale) czy Prościejówie.

Potem Majchrzak zdecydował się na udział w drugim turnieju ITF 15K w Monastyrze, ale tym razem dostał dziką kartę od organizatorów. W 1/16 finału wygrał 6:1, 6:0 z Brytyjczykiem Danielem Vishnickiem, a w 1/8 finału pokonał 6:0, 6:3 Francuza Florenta Baxa. Ostatecznie zakończył udział w turnieju na ćwierćfinale, gdzie przegrał 6:7 (4), 3:6 z Niemcem Nicolą Kuhnem (708. ATP). Mimo to Majchrzak ma powody do radości, czym podzielił się z kibicami w mediach społecznościowych.

"Nadal szukam sensu, szukam celu. Ale tutaj czuję się jak nigdzie. Wróciłem do rankingu ATP" - napisał Majchrzak, publikując krótkie nagranie z treningu na korcie. Dzięki wygraniu turnieju w Monastyrze Polak znajduje się na 944. miejscu w najnowszym notowaniu rankingu ATP.

Najlepszym wynikiem Majchrzak pod kątem rankingu jest 75. miejsce, na którym był notowany 28 lutego 2022 roku. Pod koniec 2022 roku, jeszcze przed otrzymaniem wiadomości o wyniku testów, zajmował 77. miejsce i był drugą rakietą polskiego męskiego tenisa, oczywiście tuż po Hubercie Hurkaczu. Teraz przed Majchrzakiem sporo pracy, by ponownie znaleźć się w czołowej setce tego zestawienia, a może nawet poprawić życiowy rekord.

O kolejnych planach startowych Majchrzaka w 2024 roku powinniśmy się dowiedzieć w najbliższych dniach.