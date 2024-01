O której gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz z Kenin w Australian Open? [TRANSMISJA, STREAM, WYNIK]

Iga Światek w 2023 roku dotarła do czwartej rundy Australian Open, co uznać można za kiepski wynik. Teraz liderka światowego rankingu powalczy o wygranie pierwszego Wielkiego Szlema w 2024 roku na kortach, gdzie najdalej dotarła do półfinału w 2022 roku. Na początek zmagań czeka ją jednak starcie z dobrze znaną rywalką.

Iga Świątek zaczyna Australian Open. Sofia Kenin pierwszą rywalką

W pierwszym meczu Australian Open 2024 roku Iga Świątek zmierzy się z Sofią Kenin (41. WTA), która zna już smak triumfu na kortach w Melbourne. Wygrała tam w 2020 roku, co pozostaje jej jedynym zwycięstwem wielkoszlemowym.

Świątek i Kenin zmierzą się ze sobą już trzeci raz. W obu dotychczasowych starciach górą była Polka - najpierw podczas juniorskiego French Open w 2016 roku, a następnie w finale tego samego turnieju w 2020 roku. Wówczas Świątek zanotowała pierwszy w karierze triumf w najważniejszym turnieju.

Faworytką starcia będzie liderka rankingu WTA, która ma za sobą pięć wygranych meczów singlowych na turnieju United Cup. Z kolei jej rywalka przystępuje do zmagań w Melbourne po niezbyt udanym występie na WTA w Hobart. Amerykanka odpadła tam już w drugiej rundzie, gdzie przegrała 6:7(3), 1:6 z niżej notowaną Darią Saville (152. WTA).

Australian Open. Kiedy mecz Igi Świątek? O której Świątek gra mecz z Kenin? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM, WYNIK]

Niestety dla polskich kibiców mecz Iga Świątek - Sofia Kenin odbędzie się w nocy z poniedziałku 15 na wtorek 16 stycznia. Będzie to pierwsze starcie sesji porannej na Rod Laver Arenie w Melbourne. Początek meczu zaplanowano na 2:00 czasu polskiego. Transmisję telewizyjną przeprowadzi stacja Eurosport, a w internecie mecz będzie dostępny na platformie Player.pl. Zapraszamy do śledzenia wyniku na żywo na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl Live.