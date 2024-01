Arabia Saudyjska skusiła jeszcze jedną megagwiazdę. "Jestem podekscytowany"

Rafael Nadal musiał zrezygnować z udziału w Australian Open z powodu mikro-naderwania mięśnia, co ogłosił na tydzień przed startem turnieju. "W tej chwili nie jestem gotowy do rywalizacji na maksymalnym poziomie w meczach 5-setowych" - przekazał tenisista w oficjalnym komunikacie. Wcześniej Hiszpan był poza grą przez 349 dni i zagrał trzy mecze podczas turnieju ATP 250 w Brisbane. Tam jednak przegrał 7:5, 6:7, 3:6 w ćwierćfinale z Jordanem Thompsonem.

- Słyszałam, że Nadal chce wrócić do gry w Doha, kilka tygodni po Australian Open. Najwyraźniej więc uraz nie jest tak poważny i Rafa sobie z nim poradzi - przekazała Laura Robson, ekspertka Eurosportu, co może oznaczać, że przerwa Nadala od gry nie potrwa tak długo, jak się mogło wydawać. Tymczasem Hiszpan rozpoczął nową współpracę.

Rafael Nadal został ambasadorem tenisa w Arabii Saudyjskiej. "Widać wzrost i postęp"

Saudyjska Federacja Tenisowa (STF) ogłosiła rozpoczęcie współpracy z Nadalem. Hiszpan będzie tam ambasadorem i "zobowiązał się do pomocy w rozwoju sportu i inspirowania nowego pokolenia sportowców w Arabii Saudyjskiej". W Rijadzie, a więc stolicy kraju, ma powstać akademia tenisowa pod egidą Nadala. "Wszędzie, gdzie spojrzysz w Arabii Saudyjskiej, widać wzrost i postęp, a ja jestem podekscytowany, że mogę być tego częścią. Chcę pomóc w rozwoju tego sportu na całym świecie, a w Arabii Saudyjskiej widać do tego prawdziwy potencjał. Dzisiejsze dzieci patrzą w przyszłość i mają prawdziwą pasję do wszystkich sportów. Jeśli pomogę im wziąć rakietę do ręki, to będę szczęśliwy" - komentuje Nadal.

"Rafa wykracza poza tenis i nadal inspiruje pokolenia na całym świecie. Będzie miał taki sam wpływ na Saudyjczyków. Czujemy się błogosławieni, że możemy go nazywać naszym ambasadorem. Rafa uosabia wszystkie wartości, które cenimy w tym prawdziwym mistrzu na korcie. To idealny wzór do naśladowania dla naszych młodych chłopców i dziewcząt" - dodaje Arij Almutabagani, prezes saudyjskiej federacji. Nadal ma każdego roku "spędzać czas w Arabii Saudyjskiej", co podkreśla federacja w komunikacie.

W planie Nadala i jego zespołu jest opracowanie programu, który pomoże Arabii Saudyjskiej w walce m.in. na igrzyskach olimpijskich czy paraolimpijskich. Obecnie w tym kraju jest 177 klubów tenisowych i około 2300 zarejestrowanych graczy. Saudyjska federacja, zgodnie z komunikatem, organizuje 40 krajowych tenisowych turniejów rocznie. "Nadal będzie dążył do przyspieszenia tempa, które buduje się w całym ekosystemie tenisowym od podstaw" - czytamy. Tenis ma być wprowadzony do szkół i zajęć wychowania fizycznego w 200 szkołach w 2024 roku. Rok później ta liczba będzie podwojona.

Od 2023 roku Arabia Saudyjska jest gospodarzem turnieju Next Generation ATP Finals. Turniej dla graczy do lat 21 będzie rozgrywany w Dżuddzie co najmniej do 2027 roku. Nadal będzie ambasadorem tego turnieju. "Wiemy, że przed nami długa podróż, ale inwestując w nasze dzieci, angażujemy się w perspektywie długoterminowej. Miejmy nadzieję, że z pomocą Rafy pokonamy tę drogę nieco szybciej, jako sprawny i zdrowy naród" - dodaje Almutabagani.