Takich cudów w Melbourne nie oglądaliśmy od dawna. To zatrzęsie rankingami

Australian Open 2024 dopiero się rozkręca, a już pod pewnym względem stał się historyczny. Wszystko dzięki zaskakująco dobrej dyspozycji tenisistek młodego pokolenia. W niedzielę awans do drugiej rundy wywalczyły Czeszka Brenda Fruhvirtova (107. WTA) i Rosjanka Alina Korniejewa (179. WTA). W poniedziałek ta sama sztuka udała się rodaczce Korniejewej - Mirra Andriejewa (47. WTA). Co łączy te trzy zawodniczki? Wszystkie mają dopiero po 16 lat.

Co za historia na Australian Open. Sensacja goni sensację. Młodość górą

Wszystkie trzy mają przed sobą świetlaną przyszłość. Za kilka lat każda z nich może stanowić poważne zagrożenie dla najlepszych na świecie Igi Świątek czy Aryny Sabalenki. Fruhvirtova w pierwszej rundzie mierzyła się z klasyfikowaną aż o 44 pozycje wyżej w rankingu WTA Rumunką Aną Bogdan (63. WTA). Choć pierwszego seta przegrała do 2, w kolejnych kapitalnie się podniosła. Wygrała 6:4, 6:3 i w nagrodę zagra z drugą zawodniczką rankingu - Aryną Sabalenką.

Jeszcze większą sensację sprawiła Rosjanka Alina Korniejewa, eliminując Sarę Sorribes Tormo (52. WTA). Obie panie dzieliło ponad 120 miejsc, ale na korcie nie było tego widać. 16-latka wygrała 4:6, 6:3, 6:2. Ona również zmierzy teraz z tenisistką ze światowego topu - Beatriz Haddad Maią (12. WTA).

16-latki podbijają Australian Open. Czegoś takiego nie było przez 19 lat

Najmniejszym zaskoczeniem był awans Mirry Andriejewej. Druga z Rosjanek dała się poznać już w zeszłym roku, dochodząc do 1/8 finału Wimbledonu. W poniedziałek spokojnie ograła Amerykankę Bernardę Perę (71. WTA) 7:5, 6:2, co zajęło jej raptem godzinę i 18 minut. Wygrana dała jej możliwość rywalizacji z Ons Jabeur (6. WTA), a organizatorom powód, by pochwalić się ciekawą statystyką.

Tylu 16-latek z drugiej rundzie już dawno w Australian Open nie widziano. Jak przekazał na portalu X profil WTA Insiders, ostatni raz taka sytuacja miała miejsce w 2005 r., czyli 19 lat temu. Wówczas awans wywalczyły Nicole Vaidisova, Tatiana Gołowin i Michaella Krajicek.

Iga Świątek na kort po raz pierwszy w tej edycji Australian Open wyjdzie we wtorek. Jej rywalką będzie Amerykanka Sofia Kenin (41. WTA).