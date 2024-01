Sceny w Australian Open. Emocje wzięły górę, puściły hamulce [WIDEO]

Terence Atmane to młody, utalentowany tenisista, choć nigdy nie udało mu się awansować do głównej drabinki wielkoszlemowego turnieju. Wydawało się, że 2024 rok może być dla niego przełomowy pod tym względem. I tak finalnie się stało. Wygrał trzy spotkania kwalifikacyjne i wywalczył miejsce w głównej rywalizacji Australian Open. Już w I rundzie trafił na silnego rywala - Daniiła Miedwiediewa. Mimo wszystko postawił duży opór Rosjaninowi, ale nie był w stanie dokończyć spotkania. Przegrał z własnym organizmem, co bardzo nim wstrząsnęło.

Terence Atmane nie wytrzymał trudów rywalizacji z Miedwiediewem. Frustracja się nasilała. Skreczował

Francuz solidnie rozpoczął mecz. Choć w trzecim gemie został przełamany, to był w stanie odrobić stratę i to z nawiązką. Dwukrotnie wygrał przy serwisie rywala, dzięki czemu dość sensacyjnie pierwszy set zapisano na jego koncie - 7:5. Niewykluczone, że pomógł mu żywiołowy doping kibiców, którzy z pełnym zaangażowaniem napędzali zawodnika do walki. Uciszyć ich nie był w stanie nawet sędzia.

Po chwilowej dekoncentracji do głosu zaczął dochodzić jednak Miedwiediew. Bez większych problemów rozprawił się z 22-latkiem w drugiej partii, triumfując 6:2. Za to Francuz wyglądał coraz gorzej fizycznie. Grał na bardzo wysokim poziomie, co mocno odczuło jego ciało. Miał problemy ze skurczami. Nie był nawet w stanie serwować od góry i posłał kilka zagrań od dołu.

Ta sytuacja wywoływała w nim wielką frustrację, której dał upust na korcie. Bezpardonowo rozbił nawet jedną z rakiet. Trzeci set także okazał się zwycięski dla Rosjanina 6:4. Resztkami sił Francuz wyszedł do czwartej odsłony spotkania, ale rozegrał tylko jeden gem, na dodatek został przełamany i finalnie zdecydował się poddać mecz.

Poruszające sceny w Australian Open. Francuz nie wytrzymał. Popłakał się

Podszedł do siatki, wykończony oparł się o nią, a następnie podziękował rywalowi za pojedynek. Na widowni rozległy się gromkie brawa dla Francuza - publiczność doceniła, że mimo trudów starał się kontynuować rywalizację.

I wtedy dopiero jego emocje sięgnęły zenitu. Młody zawodnik usiadł na ławce, ze złością zdjął frotki z nadgarstków, a następnie spuścił głowę, ukrył twarz w ręczniku i zalał się łzami. Tym samym jego przygoda z Australian Open dobiegła końca. Mimo wszystko może być z siebie zadowolony. Mało który debiutant jest w stanie urwać trzeciej rakiecie świata seta i to w turnieju takiej rangi.

Najprawdopodobniej Francuz zanotuje też awans w rankingu ATP. Obecnie zajmuje 144. miejsce, ale w zestawieniu LIVE przesunie się o pięć pozycji w górę. Najwyżej w rankingu był na 132. lokacie.