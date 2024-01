Świetne wieści dla Świątek. Dzień sensacji na Australian Open

Nie wszystkie tenisistki trafiły z formą na Australian Open. Zwyciężczyni zeszłorocznego Wimbledonu Marketa Voundrousova musiała uznać wyższość kwalifikantki Dajany Jastremskiej. Z kolei Jekaterina Aleksandrowa przegrała z pogromczynią Polski na United Cup - Laurą Siegemund. Do grona przegranych dołączyła kolejna Rosjanka.

Wieronika Kudiermietowa poza Australian Open! Świetne wieści dla Świątek

17. zawodniczka światowego rankingu, Wieronika Kudiermietowa, zmierzyła się w poniedziałek ze Szwajcarką Viktoriją Golubić (85. WTA). To Rosjanka była zdecydowaną faworytką, jednak spotkanie zaskoczyło. Już w pierwszej partii górą była jej rywalka, która po pasjonującej walce w tie-breaku wygrała 7:6 (4).

W drugiej partii Kudiermietowa wróciła do gry. Potrzebowała zaledwie 36 minut, aby doprowadzić do wyrównania w meczu. Golubić zdołała ugrać w secie zaledwie gema i o tym, kto awansuje do kolejnej rundy Australian Open, zadecydować miał trzeci set.

W decydującej partii niespodziewanie lepsza znów okazała się Szwajcarka. Kudiermietowa zwyciężyła tylko w drugim gemie. Później każdy kolejny kończył się triumfem 31-latki z Zurychu. Awans do drugiej rundy Australian Open to jej najlepszy wynik w karierze na tej imprezie. Wcześniej ani razu nie udawało jej się wygrać pierwszego meczu. Z kolei porażka Kudiermietowej oznacza, że ta może pożegnać się z czołową dwudziestką rankingu WTA.

Golubić w kolejnej rundzie zmierzy się z Kateriną Siniakovą. Z kolei Kudiermietowa jest kolejną Rosjanką po Aleksandrowej i Potapowej, która odpadła z tegorocznego Australian Open. Co ciekawe jej porażka to bardzo dobre wieści dla Igi Świątek. Oznacza to, że Polka może przed ćwierćfinałem trafić tylko na Switolinę spośród rozstawionych zawodniczek.