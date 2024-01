W poniedziałek Iga Świątek rozpoczęła 86. tydzień prowadzenia w rankingu WTA w karierze. Polka odzyskała pierwsze miejsce po turnieju finałowym w Cancun i jej przewaga nad Aryną Sabalenką to obecnie niemal tysiąc punktów. Po Australian Open ta przewaga może jeszcze wzrosnąć. Wiele zależy od tego, jak spiszą się obie tenisistki.

Iga Świątek rozpoczyna Australian Open. Kiedy pierwszy mecz?

Polka rywalizację w pierwszym turnieju wielkoszlemowym tego sezonu rozpocznie w nocy z poniedziałku na wtorek czasu polskiego. Nie miała zbyt wiele szczęścia w losowaniu - już w premierowej rundzie czeka ją dość wymagająca przeciwniczka. Świątek zmierzy się z Amerykanką Sofią Kenin (41. WTA). To triumfatorka Australian Open z 2020 roku.

Dla Polki będzie to trzeci w historii mecz z amerykańską zawodniczką. Po raz pierwszy obie panie spotkały się w 2016 roku podczas juniorskiego French Open - wówczas górą była Świątek. Zawodniczki zmierzyły się także w 2020 roku w finale Rolanda Garrosa. Tam również triumfowała nasza reprezentantka, która sięgnęła wtedy po pierwszy wielkoszlemowy tytuł w karierze.

Australian Open. Iga Świątek - Sofia Kenin. Gdzie i kiedy oglądać spotkanie 1. rundy? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Spotkanie Świątek z Sofią Kenin zaplanowano na noc z poniedziałku na wtorek czasu polskiego. Będzie to pierwszy mecz sesji porannej na Rod Laver Arenie. Rozpocznie się on o godzinie 2:00 naszego czasu. Transmisję przeprowadzi stacja Eurosport oraz platforma Player. Zapraszamy do śledzenia wyników także na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.