"Ohydne". Rywalka Świątek wywołała burzę. "To był tylko żart"

Jakiś czas temu profil Amerykański Związek Tenisa (USTA) opublikował zdjęcie rozstawionych amerykańskich tenisistów i tenisistek w Melbourne w stylu niezwykle popularniej kreskówki "Wild Thornberrys" ("Dzika rodzinka" - przyp. red.). Serial opowiada o rodzinie Thornberrych podróżującej po świecie, która dba o zwierzęta i rozwiązują ich problemy. Twórcy postu mieli dobre intencje, bowiem w tak niekonwencjonalny sposób chcieli wesprzeć swoich rodaków i życzyć im powodzenia na turnieju rozgrywanym w Australii. Nie przewidzieli jednak związanych z tym negatywnych reakcji.

Coco Gauff skrytykowała post udostępniony przez Amerykański Związek Tenisa. Takiej reakcji się nie spodziewała

Do grona krytyków dołączyła m.in. Coco Gauff, która błyskawicznie udostępniła post na swoim koncie na Instagramie, wyśmiewając go. Amerykanka nie gryzła się w język, twierdząc, że zdjęcie jest "ohydne". - To najgorsza rzecz, jaką kiedykolwiek widziałam. Autor karykatury nas oszpecił, wszyscy wyglądamy okropnie. Poza tym styl graficzny jest fajny w przypadku serialu animowanego, ale nie w przypadku postu reklamowego. Wiem, że to serial animowany, ale myślę, że wolałabym być narysowana w stylu Bratz, a nie w tym, w którym nas narysowano. Wszyscy wyglądamy okropnie - napisała.

Reakcja Gauff na opublikowane zdjęcie nie przeszła niezauważona. Co więcej - wywołała ona na tyle zamieszania, że po chwili Amerykański Związek Tenisa postanowił usunąć post. 19-latka nie sądziła, że ktokolwiek zwróci uwagę na jej dowcip, a okazało się, że narobiła sobie sporo problemów, z których musiała się wytłumaczyć.

- Ludzie myśleli, że mówię poważnie i myśleli, że jestem z tego powodu wściekła, ale tak nie było. Kiedy siedziałam w pokoju hotelowym, to z nudów przeglądałam sieć i w pewnym momencie natrafiłam na to zdjęcie. Widziałam reakcje ludzi, którzy naśmiewali się z tego, że brzydko wyglądamy, więc postanowiłam do nich dołączyć. Jednak moja wypowiedź nie została dobrze odebrana na Twitterze. Ludzie myśleli, że mówiłam poważnie, a to był tylko żart - przyznała.

Coco Gauff wróci na kort już w środę 17 stycznia. Tego dnia zmierzy się ze swoją rodaczką Caroline Dolehide.