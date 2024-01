Sensacja! Mistrzyni Wimbledonu totalnie bezradna. W 77 minut poza turniejem [WIDEO]

Poniedziałkowa rywalizacja na kortach Melbourne Park rozpoczęła się od sensacju. Na trzecim co do wielkości obiekcie John Cain Arena kwalifikantka Dajana Jastremska (93. WTA) okazała się lepsza od zwyciężczyni Wimbledonu Markety Vondrousovej (7. WTA). Czeszka jest pierwszą przedstawicielką czołowej dziesiątki, która pożegnała się z turniejem głównym. I to w bardzo kiepskim stylu, gdyż ugrała raptem trzy gemy.

Aus Open