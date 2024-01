Linette zabrała głos po pożegnaniu z Australian Open. "Poczułam coś nagle"

Nie tak miał wyglądać początek Australian Open w wykonaniu Magdy Linette (24. WTA). Polka walczyła w pierwszej rundzie z Dunką Caroline Wozniacki (252. WTA), ale musiała skreczować przy stanie 2:6, 0:2 z powodu kontuzji. Tym samym Linette czeka spory spadek w rankingu w związku z utratą punktów. W 2023 roku polska tenisistka dotarła do półfinału, ale tam przegrała 6:7, 2:6 z Aryną Sabalenką. "Na myśl o AO na twarzy Linette i jej kibiców pojawiał się szeroki uśmiech. Tegoroczna edycja tej imprezy pozostawiła po sobie przygnębienie, rozczarowanie i łzy" - pisała Agnieszka Niedziałek, dziennikarka Sport.pl.

"Z pewnością lewe udo Magdzie dokuczało - uraz wymagał nawet przerwy medycznej, po której z szatni Linette wróciła zabandażowana. Ale trzeba patrzeć nie tylko na jej opatrunek i na widoczne w tym meczu problemy z poruszaniem się" - dodawał Łukasz Jachimiak ze Sport.pl. - Wydaje mi się, że coś niedobrego stało się przy stanie 2:4. Po dobiegnięciu do jednej z piłek Magda później lekko zaczęła utykać na nogę - stwierdził Jakub Rękos, były szkoleniowiec Linette.

Linette mówi o urazie. "Nie byłam w stanie się poruszać"

Linette postanowiła skomentować tę sprawę w rozmowie z Eurosportem. Tenisistka czuje, że uraz może nie być poważny. - Mam nadzieję, że kontuzja nie jest poważna. Poczułam coś nagle. Praktycznie nie byłam w stanie się poruszać. Myślę, że to nie jest nic bardzo poważnego, ale z drugiej strony jutro też nie będę zdrowa. Badania dopiero przede mną, będę konsultowała się z lekarzem i zobaczymy - komentuje tenisistka. Mowa konkretnie o mięśniu przywodziciela, co potwierdziła Linette.

A jak Polka oceniła swoją postawę w meczu z Wozniacki? - Myślę, że zaczęłam trochę za wolno, ale gdzieś tam w głowie dałam sobie czas. Paradoksalnie myślałam, że tego czasu mam dużo. Próbowałam pomyśleć, żeby wziąć ten mecz fizycznie i wierzyć w to, że jeśli będę robiła dobre rzeczy, to w końcu pojawią się szanse. I one powoli przychodziły. Czułam się coraz pewniej, bardziej spokojnie i trochę boli, że na początku tego seta potoczyło się tak, jak się potoczyło. Z drugiej strony Caroline jest niesamowicie doświadczona. Nie dała mi zupełnie niczego - stwierdziła Linette.

- Nigdy nie jest miło widzieć takie sytuacje. Magda to moja dobra koleżanka, znamy się już od wielu lat. Obserwowałam jej grę w zeszłym roku i to, jak niesamowicie grała tutaj. Wiedziałam, że to będzie ciężkie wyzwanie. Nie jest to sposób, w jaki chciałam wygrać - komentowała Wozniacki tuż po meczu. Warto przypomnieć, że Dunka polskiego pochodzenia triumfowała w Australian Open w 2018 roku, gdy pokonała w finale 7:6, 3:6, 6:4 Rumunkę Simonę Halep.

Linette zatem zaczyna 2024 rok od jednego zwycięstwa, a następnie trzech porażek z rzędu. Na początku tego roku Polka pokonała 6:3, 7:5 Hiszpankę Cristinę Bucsę (56. WTA). Potem nie była w stanie wygrać z Darią Kasatkiną (13. WTA; 4:6, 2:6) i Jekateriną Aleksandrową (20. WTA; 6:3, 6:7, 5:7).