Pokaz siły Sabalenki w Australian Open. Totalna miazga [WIDEO]

Wiceliderka światowego rankingu Aryna Sabalenka dała prawdziwy pokaz siły w pierwszej rundzie Australian Open. Nie dość, że pewnie pokonała Niemkę Ellę Seidel, to potrzebowała na to zaledwie 55 minut, ponieważ oddała jej tylko gema. Dała zatem sygnał, że znajduje się w wyśmienitej formie i chce powtórzyć sukces z ubiegłego roku. Czy powody do niepokoju może mieć Iga Świątek?

4 https://twitter.com/eurosport/status/1746519236200017981 Otwórz galerię Na Gazeta.pl