Djoković wybuchł i przekroczył granicę. Fanka się popłakała. "Zamknij się, k..." [WIDEO]

Pierwsza runda okazała się niespodziewanie trudną przeprawą dla Novaka Djokovicia, który potrzebował w sumie czterech setów, by uporać się z nastoletnim Dino Prizmiciem 6:2, 6:7 (5), 6:3, 6:4. Po pierwszym secie nikt nie spodziewał się takich kłopotów Serba. Emocje urosły po drugiej partii, którą Chorwat wygrał po tie-breaku. Właśnie w tamtym momencie miała nieprzyjemna sytuacja z udziałem Serba.

REKLAMA

Zobacz wideo Czas na medalowy sukces w tenisie na igrzyskach? "Oczekiwania wobec Igi Świątek będą wielkie"

Djoković nakrzyczał na młodą fankę

Gdyby Novak Djoković wygrał tie-breaka w drugim secie, miałby komfortową sytuację i bezpieczną przewagę nad Prizmiciem praktycznie do końca spotkania. Chorwat zdołał sprawić legendzie kłopoty.

Niewykluczone, że wpływ na przebieg tie-breaka miała sytuacja przy piątym punkcie, kiedy Prizmić wyszedł na prowadzenie 3:2. Djoković był wściekły na kibiców, usłyszał rozmowy na trybunach w trakcie wymiany. Szybko znalazł osobę, która wyprowadziła go z równowagi.

"Zamknij się, k...a!" - wykrzyczał do młodej kobiety, która na wulgarną reakcję Serba zareagowała płaczem. Realizator później ją wypatrzył i zrobił na nią zbliżenie. Miała twarz schowaną w dłoniach.

Ostatecznie Djoković przegrał tie-breaka w stosunku 5:7, Prizmić skończył go dopiero po czwartej piłce setowej. W kolejnym secie prowadził 3:2, ale Serb wrzucił wyższy bieg, przejął kontrolę na korcie i to on mógł się cieszyć z końcowego sukcesu. Numer jeden światowego rankingu docenił jednak postawę walecznego i ambitnego Chorwata, bo pokazał kawał dobrego tenisa.

W drugiej rundzie Novak Djoković zmierzy się z lepszym z australijskiego starcia Alexei Popyrin - Marc Polmans. Serb gra o swoje 11. zwycięstwo w Australian Open i 25. tytuł wielkoszlemowy w swojej bogatej karierze.