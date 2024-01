Sensacja w Australian Open! Djoković stał i bił brawo 18-letniemu rywalowi [WIDEO]

Pierwszy rywal Djokovicia Dino Prizmić (187. ATP) świetnie spisał się w kwalifikacjach do turnieju. Najpierw pokonał Mariano Navone (126. ATP), następnie wyeliminował rodaka Duje Ajdukovicia (143. ATP), a na koniec rozprawił się z Tunezyjczykiem Azizem Dougazem (230. ATP). W pierwszej rundzie AO trafił na Serba, dlatego nie miał zbyt dużych szans na zwycięstwo.

Novak Djoković pewnie pokonał Dino Prizmicia. Nick Kyrgios nie mógł utrzymać śmiechu

Niedzielne starcie rozpoczęło się kapitalnie dla lidera światowego rankingu, ponieważ już w pierwszym gemie przełamał Chorwata. Nie dość, że bardzo dobrze spisywał się w polu serwisowym, to pod koniec partii znów uzyskał przełamanie. Finalnie potrzebował 41 minut, aby wygrać premierową odsłonę 6:2.

Drugi set był już dużo bardziej wyrównany, a w czwartym gemie Prizmić przełamał nawet Djokovicia. Jego prowadzenie nie trwało długo, ponieważ kilka minut później Serb wziął rewanż i było 3:3. Obaj panowie nie stracili już serwisu, przez co o końcowym rezultacie zadecydował tie-break. Od samego początku lepiej w nim prezentował się Prizmić, który miał aż cztery piłki setowe. I w końcu doszło do niespodzianki. Kwalifikant z drugiej setki rankingu wygrał z Djokoviciem seta 7:6 (5).

Podczas trzeciej odsłony zawodnicy nie mogli utrzymać serwisu. Najpierw Djoković przełamał rywala, ale po chwili sam stracił podanie. Niedługo później znów został przełamany i było 2:3. Pachniało sensacją, ale Chorwat nie wytrzymał jednak presji. Nie dość, że nie wykorzystał kolejnego break pointa, to dwukrotnie został przełamany i przegrał 3:6.

Ostatnia odsłona to już dominacja lidera rankingu ATP - tak mogło się wydawać, kiedy Djoković prowadził już 4:0. Grał wówczas tak dobrze, że komentujący spotkanie Nick Kyrgios nie mógł utrzymać śmiechu. "Nieważne, jak jest zmęczony, to i tak gra coraz lepiej" - mówił podczas transmisji. Niespodziewanie rywal wrócił jednak do gry i wygrał trzy gemy z rzędu. I choć próbował, to na nic więcej nie było go już stać, a finalnie spotkanie zakończyło się zwycięstwem Serba 6:2, 6:7 (5), 6:3, 6:4.

Po spotkaniu byliśmy świadkami pięknych obrazków. Prizmić długo wymieniał uwagi z Djokoviciem, aż w końcu Serb odszedł od swojej ławki i na stojąco oklaskiwał rywala. Ten na chwilę powrócił jeszcze na kort podziękować publiczności. Ta również zgotowała mu duży aplauz, na który zasłużył.

Novak Djoković - Dino Prizmić 3:1 (6:2, 6:7 (5), 6:3, 6:4)

Tym samym Djoković awansował do drugiej rundy turnieju, w której zmierzy się ze zwycięzcą starcia Alexei Popyrin (43. ATP) - Marc Polmans (154. ATP).