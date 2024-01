Linette nie wytrzymała. "Zaczęliście na mnie patrzeć inaczej"

Karolina Woźniacka światu znana jako Caroline Wozniacki to Polka, która reprezentuje Danię i jest jedną z największych gwiazd tenisa w XXI wieku. To była liderka rankingu WTA, mistrzyni Australian Open 2018, a dziś mama dwójki dzieci, która wróciła do touru z nadzieją na osiągnięcie brakującego jej sukcesu - medalu igrzysk olimpijskich. Mecz Woźniackiej z Magdą Linette, półfinalistką ubiegłorocznego Australian Open rozstawioną w tegorocznej edycji z 20. numerem, teoretycznie mógł być hitem pierwszej rundy. Ale nie był. Z powodu Magdy.

W spotkaniu trwającym tylko 55 minut Linette miała pewnie maksymalnie 10 minut dobrej gry. To było na początku, gdy ze stanu 0:2 potrafiła dogonić rywalkę na 2:2. I na tym koniec. Z 39 punktów wygranych przez Woźniacką Linette podarowała jej aż 22 - aż tyle niewymuszonych błędów popełniła. Trudno orzec, w jakim stopniu stało się tak przez kontuzję naszej reprezentantki. Z pewnością lewe udo Magdzie dokuczało - uraz wymagał nawet przerwy medycznej, po której z szatni Linette wróciła zabandażowana. Ale trzeba patrzeć nie tylko na jej opatrunek i na widoczne w tym meczu problemy z poruszaniem się.

Linette mówiła szczerze: "Wy wszyscy zaczęliście na mnie patrzeć inaczej"

Rok temu Linette przeżyła w Melbourne najlepszy tenisowy czas w swoim życiu. Grała wspaniale, dotarła do półfinału, w którym po dobrej walce przegrała z późniejszą triumfatorką Aryną Sabalenką. Tuż przed swoimi 31. urodzinami poznanianka osiągnęła najcenniejszy wynik w życiu, a tuż po tych urodzinach wspięła się na najwyższe miejsce w światowym rankingu - 19.

Dziś Linette jest numerem 24, ale lada chwila spadnie aż o około 30 miejsc. Po odpadnięciu z Australian Open już w pierwszej rundzie straci mnóstwo punktów (780). A, niestety, już dużo wcześniej straciła tę pewność, z jaką grała w Melbourne rok temu.

- Australia była świetnym czasem, był hype, pierwszy raz w życiu aż tak mi wszystko wychodziło. No ale zaraz po Australii nie było już aż tak dobrze. Nie było mi łatwo pogodzić wyników z własnymi oczekiwaniami. A i wy wszyscy zaczęliście na mnie patrzeć inaczej - tak mówiła Linette w rozmowie ze Sport.pl w kwietniu ubiegłego roku.

Ona już wtedy mierzyła się z oczekiwaniami - jak sama mówiła - swoimi i naszymi. Po Australian Open 2023 bardzo chciała pozostać w wąskiej, światowej czołówce, do jakiej po latach grania się dobiła. My też bardzo chcieliśmy uwierzyć, że obok świetnej Igi Świątek będziemy mieli drugą Polkę regularnie grającą na absolutnie najwyższym poziomie. Dziś musimy uczciwie powiedzieć, że to się nie udało.

Linette więcej przegrała niż wygrała - to był trudny rok

Po Australian Open 2023 Linette do Australian Open 2024 rozegrała 48 meczów, z których wygrała 20 i przegrała 28. W tym czasie nie wygrała żadnej turnieju, a często wybierała mniejsze, była nawet w nich rozstawiana z numerem jeden. Z roli faworytki się nie wywiązywała, niestety po wejściu na top poziom nie utrzymała się na nim.

Schodząc z kortu po poddanym meczu z Woźniacką Linette z trudem zatrzymywała łzy. Jako ambitna sportsmenka pewnie liczyła, że Australian Open znów może być dla niej przełomem. Na pewno nie miała szczęścia w losowaniu, bo niski ranking Woźniackiej kłamie. Ona jest sklasyfikowana na dopiero 252. miejscu dlatego, że właściwie nie gra - rok temu wróciła po przerwie trwającej trzy i pół roku i bardzo dobrze spisała się w US Open, gdzie dotarła do czwartej rundy (tam przegrała w trzech setach z późniejszą triumfatorką, Coco Gauff). Po US Open aż do teraz miała przerwę - przed Australian Open rozegrała tylko jeden mecz (w Auckland przegrała ze Switoliną).

Woźniacka wróciła mimo nowych obowiązków i choroby. Nie skreślajmy Linette

Jej ojciec i trener, Piotr Woźniacki, kilka miesięcy temu tłumaczył na Sport.pl, że właśnie tak - z nastawieniem tylko na turnieje wielkoszlemowe i na igrzyska olimpijskie w Paryżu - Karolina chce jeszcze pograć. - Karolina co dwa tygodnie dostaje zastrzyk. Trenujemy tylko półtorej godziny dziennie. Kiedyś córka miała katorżniczy trening. Coś na ten temat mogłaby powiedzieć Agnieszka Radwańska, bo kiedyś była u nas i tego próbowała. A teraz musimy być sprytni jak slalomista - mówił Woźniacki.

Karolinie na pewno warto kibicować, żeby w Australian Open doszła jak najdalej. A co do Magdy, to może paradoksalnie ten przegrany mecz wyjdzie jej na dobre? Może to jest moment, w którym wreszcie uda jej się odciąć od oczekiwań i wrócić do pracy z całkiem nową energią? Pewne jest jedno - głupio byłoby dziś skreślać kogoś, w kim zaledwie rok temu pokładaliśmy wielkie nadzieje.