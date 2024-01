Co się stało Magdzie Linette? Jest głos od byłego trenera

Nie tak polscy kibice wyobrażali sobie początek wielkoszlemowego Australian Open 2024. W pierwszym meczu sesji nocnej tego turnieju Magda Linette nie dała rady Karolinie Woźniackiej. Polka musiała poddać mecz przy wyniku 2:6, 0:2.

Jeszcze w pierwszym secie Linette poprosiła o przerwę medyczną. Wróciła na kort, zagrała kilka gemów, ale w drugiej partii zdecydowała się zejść z kortu. Co się stało?

Dramat Magdy Linette

- Wydaje mi się, że coś niedobrego stało się przy stanie 2:4. Po dobiegnięciu do jednej z piłek Magda później lekko zaczęła utykać na nogę. Skoro nie było interwencji medycznej na korcie, to prawdopodobnie w szatni sprawa okazała się poważniejsza, być może kłopot z przywodzicielem - ocenia w rozmowie ze Sport.pl Jakub Rękoś, były szkoleniowiec Magdy Linette.

Nasz rozmówca bardzo żałuje kontuzji tenisistki, bo początek meczu mógł zwiastować, że będzie w stanie rywalizować z Woźniacką. - Do kontuzji gra Magdy wyglądała obiecująco, nie licząc tego pierwszego gema, którego przegrała gładko. Od 0:2 grała coraz odważniej, świetnie kątowo. Starała się wywierać presję na Karolinie. Z mowy ciała Magdy mogłem odczytać, że była chyba dobrze nastrojona do gry, gotowa na walkę. Przy 2:2 popełniła dwa błędy z forhendu, których szkoda. Do stanu 2:4 można było mieć nadzieje, że powalczy o lepszy wynik - mówi Rękoś.

Uwaga na Woźniacką

Nie dowiemy się już niestety, jak wyglądałby ten pojedynek, gdyby nie problemy fizyczne Magdy Linette. Rywalizowała w niedzielę z przeciwniczką utytułowaną (m.in. była numer jeden rankingu), która w tegorocznym Australian Open występuje dzięki „dzikiej karcie" przyznanej przez organizatorów.

Caroline Wozniacki wróciła w sierpniu ubiegłego roku do gry po kilku latach przerwy i założeniu rodziny. W rankingu jest poza top 100, ale potencjał ma nadal duży. W US Open 2023 doszła do czwartej rundy, przegrała nieznacznie z Coco Gauff, późniejszą mistrzynią nowojorskiej imprezy. Jak Woźniacka zaprezentowała się w starciu z Linette?

- Karolina jest niesamowicie doświadczoną zawodniczką. Trzeba się mocno napracować na korcie, by ją pokonać. Grała dziś bardzo regularnie z głębi kortu, nie popełniła wielu błędów - pod tym względem wyglądała jak w poprzednich latach kariery. Zmuszała Magdę do biegania, rozrzucając po korcie. Widać, że jej forma rośnie, zobaczymy jak będzie w kolejnych meczach - kończy Jakub Rękoś.

Tak szybkie odpadnięcie z imprezy to także kłopot dla Magdy Linette na płaszczyźnie rankingu WTA. Polka jest dziś 24. na świecie, w marcu była nawet 19 - najwyżej w karierze. To zasługa punktów za ubiegłoroczny półfinał Australian Open. Punktów, których nie obroni, co oznacza, że prawdopodobnie wypadnie z top 50 zestawienia najlepszych tenisistek świata. Wiele zależy od występów pozostałych zawodniczek.

Polacy grają w kolejnych dniach

W imprezie singlowej w Melbourne pozostali nam jeszcze Iga Świątek, Magdalena Fręch i Hubert Hurkacz. Polak rywalizować będzie w poniedziałek w pierwszej rundzie. Jego rywal to Australijczyk Omar Jasika, który dostał się do turnieju z kwalifikacji. Fręch zmierzy się z reprezentantką gospodarzy Darią Saville.

Iga Świątek rozpocznie rywalizację w Australian Open od starcia z Sofią Kenin. Amerykanka to dziś 38. rakieta świata, mistrzyni imprezy z 2020 roku. Od tego czasu miała jednak wiele kontuzji i problemów osobistych. Transmisje z AO w Eurosporcie, relacje w Sport.pl.