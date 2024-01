Dramat Magdy Linette w Australian Open! Co za koszmar

Choć tenisowe życiorysy Magdy Linette i Caroline Wozniacki sporo dzieli, to jedno je na pewno łączy - tym wspólnym elementem jest właśnie Australian Open. Obie największy sukces w karierze odniosły właśnie w Melbourne i obie na niego długo czekały. Po czwartkowym losowaniu drabinki kobiecego singla stało się jasne, że jedna z nich przekreśli teraz szanse drugiej na nawiązanie do wcześniejszego wyczynu. W niedzielę okazało się, że sprawdził się inny scenariusz - awansowała Dunka, ale główną rolę odegrały tu kłopoty zdrowotne Polki.

REKLAMA

Zobacz wideo "Rankingowa jedynka ciążyła Idze Świątek". Adam Romer wyjaśnia, z czym mierzyła się polska tenisistka

Uśmiech 2023 vs przygnębienie, rozczarowanie i łzy 2024

Dotychczas na myśl o Australian Open na twarzy Linette i jej kibiców pojawiał się szeroki uśmiech. Tegoroczna edycja tej imprezy pozostawiła po sobie przygnębienie, rozczarowanie i łzy.

To właśnie 12 miesięcy temu w karierze 31-latki nastąpił wielki przełom. Na przejście trzeciej rundy w Wielkim Szlemie czekała do 30. występu w głównej drabince. Gdy już złamała tę granicę, to poszła za ciosem i zatrzymała się dopiero na półfinale. Starsza o dwa lata Dunka polskiego pochodzenia na antypodach wywalczyła pierwszy i jak na razie jedyny tytuł w turnieju tej rangi. Czekała na niego do 43. występu w głównej drabince zawodów wielkoszlemowych. A dzięki temu wróciła też na fotel liderki rankingu WTA, na którym zadebiutowała w 2010 roku.

Obie po tych życiowych sukcesach w Australii mierzyły się z trudnościami. Linette grała sporo, ale kolejnych świetnych wyników nie było, a zamiast tego pojawiły się kłopoty zdrowotne. Długo nie mogła doleczyć urazu i zwykle dość szybko żegnała się z kolejnymi imprezami. Światełkiem w tunelu miał być wrześniowy występ w mniejszym turnieju WTA w Kantonie. W turnieju, w którym nie było zawodniczek z czołówki, dotarła do finału [przegrała w nim z 88. w zestawieniu Xiyu Wang]. Potem jednak dłuższej zwyżki formy nie było - znów maksymalnie wygrywała po dwa mecze w jednej imprezie, a zwykle mniej. I tak samo jest jak na razie w tym sezonie, który zaczęła w Brisbane - tam 64. Cristinie Bucsie jeszcze dała radę, ale 18. Darii Kasatkinie już nie.

Wozniacki z kolei po triumfie w Melbourne przed kolejne dwa lata ani razu nie przeszła trzeciej rundy w Wielkim Szlemie. Coraz bardziej we znaki dawało się jej reumatoidalne zapalenie stawów i przed Australian Open 2020 zapowiedziała, że tym turniejem zakończy karierę. Zmieniła jednak zdanie i od poprzedniego lata znów biega po korcie, grając o stawkę.

Niedzielne spotkanie tych zawodniczek miało być jednym z ciekawszych w pierwszej rundzie. W końcu mierzyły się ubiegłoroczna półfinalistka z triumfatorką z 2018 roku. Nic dziwnego więc, że organizatorzy wyznaczyli go jako mecz otwierający sesję wieczorną na Margaret Court Arena, drugim co do wielkości obiekcie kompleksu Melbourne Park. Ciekawego pojedynku jednak nie było. Czy byłby, gdyby nie kontuzja uda poznanianki? Tu pozostanie nam już tylko gdybanie.

Błędy i wielki pech Linette. Straci ponad 700 punktów

Spotkanie to było jednym z dobitnych przykładów na potwierdzenie tezy, że rankingi nie grają. 31-letnia Polka jest 24. rakietą świata, a starsza o dwa lata Dunka polskiego pochodzenia 252. Tyle też, że w przypadku z drugiej z tenisistek jej obecna lokata nie jest efektem wyników, a wspomnianego dłuższego rozbratu z zawodową rywalizacją. Zatęskniła za nią na tyle, że po trzech i pół roku - już jako mama Olivii i Jamesa - wróciła. A jej przyjaciółka Agnieszka Radwańska opowiadała, że Wozniacki już wcześniej chciała wznowić karierę, ale zmieniła plany z powodu drugiej ciąży.

Dunka gra teraz w małej liczbie turniejów, a jej celem są igrzyska w Paryżu. A że potrafi być groźna mimo czasowego rozbratu z profesjonalną grą - pokazała już choćby w ubiegłorocznym US Open, gdzie dotarła do 1/8 finału. Nikt nie miał wątpliwości, że i teraz w Melbourne trzeba na nią uważać. W przedmeczowych przewidywaniach, które zaprezentował w niedzielę realizator transmisji, dawano jej 60 procent szans na zwycięstwo. Nie bez znaczenia była też tu historia ich konfrontacji. Zmierzyły się wcześniej dwukrotnie, również na kortach twardych. Zarówno w Tokio 2016, jak i w Indian Wells 2017 górą była Wozniacki.

W niedzielę początkowo obie tenisistki miały spore kłopoty przede wszystkim z własnym podaniem. Linette zaczęła od przegrania gema serwisowego, w którym nie zdobyła nawet punktu. W drugim miała z kolei dwa break pointy, ale w decydujących momentach Wozniacki się wybroniła i objęła prowadzenie 2:0. Polka, początkowo bardzo pasywna, zaczęła grać nieco odważniej, dzięki czemu doprowadziła do remisu. Po udanych akcjach zaciskała pięść, mobilizując samą siebie. Ale potem znów zaczęły ją pogrążać częste niewymuszone błędy - po niespełna pięciu gemach miała ich na koncie aż 11.

Od początku meczu można było odnieść wrażenie, że jest smutna, ale najgorsze dla niej zdarzyło się w szóstym gemie. W trakcie jednej z wymian wyraźnie się skrzywiła i poprosiła o przerwę medyczną. Dostała wtedy tabletkę przeciwbólową i wróciła na kort po kilku minutach z mocno zabandażowanym lewym udem. Grała dalej, ale wyraźnie ograniczały ją kłopoty zdrowotne. Wozniacki z kolei grała kątowo, co w tym wypadku było najlepszą taktyką. Dunka bez problemu dokończyła pewnym zwycięstwem pierwszego seta. Szybko też wygrała dwa pierwsze gemy kolejnego. Wówczas mocno przygnębiona Linette poddała mecz. Kort opuszczała ze łzami w oczach.

Za półfinał sprzed roku otrzymała 780 punktów do rankingu, co pozwoliło jej awansować o ponad 20 miejsc w rankingu. Teraz za pierwszą rundę otrzyma zaledwie 10 "oczek" i czeka ją duży spadek. Choć obecnie ważniejsze od lokaty są w jej wypadku teraz zdrowie i forma.