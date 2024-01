Sceny na Australian Open! Dzieliło je 300 miejsc w rankingu. Co za powrót! [WIDEO]

"Pomyślałam, że zrobię post wyjaśniający, co się u mnie dzieje i jakie mam plany. Zmagam się z problemami psychicznymi i wypaleniem od lata 2022 roku. Bycie na turniejach tenisowych stało się nie do zniesienia. W tym momencie priorytetem jest dla mnie dobre samopoczucie psychiczne i chwila przerwy" - oświadczyła w maju 2023 roku Amanda Anisimova. Zawodniczka zawiesiła karierę i tak naprawdę od kwietnia nie rozegrała już ani jednego meczu. Wróciła w styczniu bieżącego roku i od razu zrobiła to w wielkim stylu.

Anisimova wróciła i zrobiła show! Z Samsonową dzieli je ponad 300 miejsc w rankingu WTA

Od kwietnia do stycznia Anisimova była nieaktywna, co odbiło się na jej pozycji w rankingu WTA. Obecnie jest sklasyfikowana na 339. miejscu. Dla porównania Ludmiła Samsonowa to zawodniczka walcząca o miejsce w najlepszej dziesiątce. Jest na 14. miejscu, ale jak widać, statystyki na nic się zdały w starciu pierwszej rundy Australian Open.

Amanda Anisimova już w pierwszym gemie, przy swoim podaniu, pokazała, że nie zapomniała, jak się gra. Problemy nadeszły dopiero w trzecim gemie, gdy przegrała po swoim serwisie. Ale już w następnym odpłaciła rywalce tym samym. Samsonowa przegrała tak jeszcze jedną piłkę na 2:4, a Amerykanka kontynuowała dobrą grę i po czterech piłkach setowych wygrała tę część 6:3.

Rosjanka swego rodzaju przebudzenia doznała w drugim secie i tu już była bezlitosna dla rywalki. Bardzo szybko objęła prowadzenie 3:0. Świetną passę przerwała przeciwniczka, wygrywając jednego gema, ale już chwilę później było 4:1. I wtedy nastąpił nieoczekiwany zwrot. Anisimova zaczęła wygrywać piłkę za piłką, dwukrotnie przełamała rywalkę, doprowadziła do remisu, a w kluczowym gemie pokonała ją do 15. Tak przypieczętowała sukces, wygrywają seta 6:4, a całe spotkanie 2:0. Wtedy na jej twarzy zobaczyliśmy ulgę.

- Ludmiła jest niesamowitą zawodniczką. Wiedziałam, że nie będzie łatwo. Chciałam wygrać lub przegrać i cieszyć się czasem spędzonym tutaj. Błogosławieństwem jest, że mogę grać w Wielkim Szlemie. Zwłaszcza Australian Open. Naprawdę kocham ten turniej. To mój drugi dom - mówiła uradowana Amerykanka.

To fantastyczna historia, zważywszy na problem, który opisała przed kilkoma miesiącami. Nie wiadomo jeszcze, z kim Anisimova zagra w następnej rundzie. Na pewno będzie to ktoś z pary Nadia Podoroska - Tamara Zidansek.