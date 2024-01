Rosjanka zadziwiła na Australian Open. To ważne wieści dla Linette [WIDEO]

Magda Linette jest jedną z dwóch Polek, które reprezentują nasz kraj na Australian Open. Drugą jest oczywiście Iga Świątek - liderka światowego rankingu WTA. Jednakże ona pierwszy mecz na wielkoszlemowym turnieju rozegra dopiero 16 stycznia, a rywalką będzie Amerykanka Sofia Kenin. Nieznana jest jednak dokładna godzina tego meczu. Organizatorzy czekają na rozstrzygnięcia pierwszego i drugiego dnia zawodów.

Linette poznała rywalkę na Australian Open

Wiadomo za to kiedy zagra Magda Linette. Nasza tenisistka wyjdzie na Margaret Court Arena o godzinie 9:00 czasu polskiego. Start spotkania może ulec przesunięciu w przypadku, gdy będziesię przedłużała rywalizacja Andrieja Rublowa z Thiago Seybothem Wildem. To właśnie ich starcie poprzedza bezpośredni mecz Linette z Caroline Wozniacki.

Choć Linette ma pierwszy mecz jeszcze przed sobą, to poznaliśmy już jej potencjalną rywalką w 2. rundzie Australian Open. Będzie to Maria Timofiejewa. Rosjanka w dwóch setach pokonała Francuzkę Alize Cornet - 6:2, 6:4. Kibice nie mogli jednak narzekać na przebieg tego spotkania. Obie zawodniczki dały pokaz umiejętności, czym pochwalił się Eurosport. Na skrótach widać m.in. intensywną wymianę z pierwszego seta, gdy obie zawodniczki stosowały taktyczne zagrania, zmuszały się do biegania wzdłuż i wszerz kortu, a ostatecznie punkt z tego zdobyła właśnie Cornet.

Niewykluczone, że to właśnie pierwszy set ułożył cały mecz Cornet - Timofiejewa. Rosjanka zdominowała rywalkę już na starcie. Cornet przegrała przy pierwszych trzech swoich serwisach. Do tego doszły porażki w gemach serwisowych Timofiejewy. W pewnym momencie było już 5:0 i choć Francuzka starała się odrobić stratę, to nie udało jej się wyrównać wyniku. W drugim secie gra była nieco bardziej wyrównana, ale znów z korzyścią dla Timofiejewy.

Magda Linette i Maria Timofiejewa zmierzą się ze sobą po raz pierwszy w karierze. Doświadczenie przemawia za polską tenisistką, ale nie można lekceważyć Rosjanki, która zakwalifikowała się do Australian Open przez kwalifikacje. To jej debiut na turnieju tej rangi. W 2023 roku 20-latka próbowała sił w kwalifikacjach do French Open, US Open i Wimbledonu, ale nie udało jej się awansować do drabinki głównej.