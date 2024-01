Jest godzina meczu Igi Świątek na Australian Open! Fatalne wieści, nastawcie budziki!

Iga Świątek świetnie weszła w niedawno rozpoczęty sezon, choć mogło być jeszcze lepiej. Podczas United Cup 22-latka w parze z Hubertem Hurkaczem przegrała w finale z Niemcami, przez co reprezentacja Polski nie odniosła triumfu w prestiżowym turnieju. Mimo to Świątek w pełni zasłużenie została wybrana MVP całych rozgrywek. Po zakończeniu United Cup pierwsza rakieta damskiego tenisa rozpoczęła przygotowania do Australian Open, które wystartowało w niedzielę 14 stycznia.

Wiemy, kiedy Iga Świątek zagra pierwszy mecz na AO. Polscy kibice muszą poczekać

W zeszłej edycji australijskiego turnieju wielkoszlemowego Polka zakończyła rywalizację na czwartej rundzie. Wówczas lepsza okazała się Jelena Rybakina, która zwyciężyła 6:4, 6:4. Kazaszka doszła do samego finału, ulegając jedynie Arynie Sabalence. W tym roku Białorusinka będzie broniła tytułu AO, którego Iga Świątek jeszcze nie posiada w gablocie.

Pierwsza runda tegorocznego Australian Open będzie rozgrywana na przestrzeni trzech dni: niedzieli, poniedziałku i wtorku. Okazuje się, że mecz z udziałem Świątek odbędzie się w ostatni z wymienionych dni, czyli wtorek 16 stycznia. Z tego powodu kibice z Polski muszą uzbroić się w cierpliwość. Organizatorzy opublikowali dokładny plan gier. Świątek zmierzy się z Kenin na Rod Laver Arena o godzinie 2:00 czasu polskiego! Będzie to pierwsze spotkanie na korcie centralnym.

Jej przeciwniczką będzie Sofia Kenin, która obecnie plasuje się na 38. miejscu w rankingu WTA. Obie zawodniczki zagrały ze sobą w finale Rolanda Garrosa 2020. Wtedy to Świątek zwyciężyła w Paryżu 6:4, 6:1, sięgając po pierwsze wielkoszlemowe mistrzostwo w karierze.