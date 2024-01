Rywal Hurkacza chciał być zabawny, ale wywołał burzę. "Błazen", "Klaun" [WIDEO]

Alexander Bublik (31. ATP) to z pewnością jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci w tenisowym tourze. Reprezentant Kazachstanu nie stroni od ostrych wypowiedzi. Lubi też przypominać o sobie na korcie zwłaszcza niekonwencjonalnymi zagraniami. Podczas zmagań w australijskiej Adelajdzie pokazywał ich całe mnóstwo. Nie wszystkim się to jednak podoba.

Alexander Bublik zrobił show na korcie... i jeszcze mu się oberwało. "Błazen"

Już w meczu ćwierćfinałowym z Lorenzo Musettim (25. ATP) 26-latek kilkukrotnie zaszokował kibiców i rywala. W pewnym momencie co chwila zaskakiwał go dropszotami i uderzeniami między nogami. Grał bardzo ryzykowanie i nieprzewidywalnie. Dobrze się przy tym bawił. Po jednej z udanych akcji ukłonił się fanom. Innym razem, gdy w ferworze walki przypadkowo wbiegł na trybuny, poczęstował się od jednego z kibiców czipsem.

Bublik dzięki wygranej 6:3, 6:7 (4), 7:5 awansował do półfinału. Stawka meczu zupełnie nie robiła na nim wrażenia. Przeciwko Brytyjczykowi Jackowi Draperowi (62. ATP) nadal bawił się w najlepsze. Na początku drugiego seta przy stanie 1:1 spektakularnie przelobował rywala, trafiając piłkę między nogami. Całą akcję zakończył zdobyciem punktu. Chwilę później po potężnym uderzeniu po prostej idealnie przy linii tak bardzo domagał się owacji trybun, że wymusił ją wymownym spojrzeniem. Całego gema skończył równie widowiskowo. Wykonał serwis z dołu, delikatnie przebijając na drugą stronę. Rywal wystawił mu dość łatwą do skończenia piłkę tuż przy siatce. Ten zamiast zwykłego smecza zdecydował się na uderzenie... rączką od rakiety. I oczywiście zrobił to skutecznie.

Popisy Bublika nie przełożyły się jednak na końcowy sukces, bo ostatecznie tenisista przegrał 6:7 (2), 4:6 i nie wszedł do finału. To wywołało wiele burzliwych komentarzy w sieci. "Tak, a potem przegrał mecz. Jest klaunem. Niezwykle utalentowany klaun, ale mimo wszystko klaun" - napisał jeden z komentujących na portalu X. "Błazen. Wcześniej czy później ktoś go uderzy… żeby pamiętał następnym razem" - dodał inny. "Wiem, że Bublik ma ogromny talent, ale te wybryki są dla niego po prostu zgubne" - przekonywał następny.