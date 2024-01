"Oczekuję od niej wielkich rzeczy". Legenda tenisa wskazała, kto może zagrozić Idze Świątek

Już w niedzielę 14 stycznia wystartuje Australian Open. Główną faworytką do zwycięstwa będzie Iga Świątek (1. WTA), mimo że trafiła na bardzo trudną drabinkę. Znajduje się jednak w rewelacyjnej formie, co potwierdziła, triumfując w pięciu meczach singlowych w United Cup. W znakomitej dyspozycji wydaje się też Jelena Ostapenko (12. WTA), która w sobotni poranek wygrała WTA 500 w Adelajdzie. Silna z pewnością będzie też obrończyni tytułu, Aryna Sabalenka (2. WTA), a także Jelena Rybakina (3. WTA). Nie można też zapominać o Coco Gauff (4. WTA), która kilka dni temu obroniła tytuł w Auckland. I to właśnie w młodej Amerykance John McEnroe upatruje głównego zagrożenia dla Świątek nie tylko w 2024 roku, ale i w kolejnych latach.

John McEnroe nie ma wątpliwości. Coco Gauff sporym zagrożeniem dla Świątek

Legendarny tenisista udzielił wywiadu dla Eurosportu, w którym zabrał głos w sprawie tegorocznej rywalizacji w tourze WTA. Wprost przyznał, że Coco Gauff może być piekielnie groźna i wygrać kilka ważnych turniejów, w tym wielkoszlemowych.

- Może nie jest tak wielka jak Rybakina, Sabalenka czy Świątek, ale jest niezwykle wysportowana. Podobnie zresztą jak Carlos Alcaraz. Oczekuję od niej, że wygra więcej turniejów głównych. I uważam, że ten cel jest w jej zasięgu. Mentalnie znajduje się w bardzo dobrej sytuacji. Ostatnio wprowadziła też kilka zmian w zespole. Oczekuję od niej wielkich rzeczy, a przecież ona wciąż jest młoda. Byłbym bardzo zdziwiony, gdyby w ciągu następnych 10 lat nie wygrała kilku turniejów wielkoszlemowych - przekonywał McEnroe.

Legendarny tenisista ma również dobre wieści dla Świątek

Były tenisista wskazał jednak, że jak na razie Świątek może czuć się spokojna. Według niego Gauff nie jest jeszcze na takim poziomie, by zdetronizować Polkę. Przynajmniej nie w tym sezonie. Mimo wszystko może dominować.

- Wkrótce na kortach pojawi się wielu młodych graczy. Mimo wszystko myślę, że Świątek wykona świetną robotę, tak jak robi to teraz i utrzyma poziom przez długi czas. W związku z tym Coco będzie naprawdę trudno zbliżyć się do niej w rankingu w najbliższym czasie - podkreślił.

Typami na finał Australian Open podzieliła się z kolei Barbara Schett. Jej zdaniem Gauff jeszcze będzie musiała trochę poczekać na drugi wielkoszlemowy turniej, przynajmniej do Rolanda Garrosa. Według niej w Australii bezpośrednio o tytuł zmierzą się właśnie Świątek i Rybakina.

To jednak tylko przewidywania. O tym, kto ostatecznie dojdzie do finału AO, przekonamy się za niespełna dwa tygodnie. Decydujący mecz zaplanowano na sobotę 27 stycznia.