Kamery przyłapały Świątek w Melbourne. Kibice zachwyceni. "Cudna jest" [WIDEO]

Iga Świątek (1. WTA) ma za sobą znakomity sezon. Wygrała aż sześć turniejów, w tym jeden wielkoszlemowy, Roland Garros. Znakomicie rozpoczęła też 2024 rok. Triumfowała we wszystkich pięciu spotkaniach singla w United Cup, ale w decydującym mikście przegrała w parze z Hubertem Hurkaczem (9. ATP). Mimo wszystko otrzymała tytuł MVP turnieju. Nic więc dziwnego, że to właśnie w Polce eksperci upatrują głównej faworytki do zwycięstwa w Australian Open. Turniej rozpoczyna się w niedzielę 14 stycznia, ale 22-latka już od kilku dni przebywa w Melbourne i przygotowuje się do rywalizacji.

REKLAMA

Zobacz wideo Czas na medalowy sukces w tenisie na igrzyskach? "Oczekiwania wobec Igi Świątek będą wielkie"

Iga Świątek zaskoczyła na australijskich kortach. Postawiła na nietypowy strój

Do sieci trafiły już nagrania z treningów Świątek na obiektach Australian Open. Jednym z nich pochwaliła się sama zainteresowana. Opublikowała na InstaSory wideo, na którym w pełnym skupieniu walczy o kolejne piłki, popisując się forhendami. Jednak to nie gra Polki wzbudziła największe zaskoczenie i była szeroko komentowana przez internautów.

Kibice zwrócili uwagę na inny szczegół, a konkretnie na strój tenisistki, który zdecydowanie różnił się od poprzednich. Nie chodzi o krój, a kolorystykę. Zazwyczaj stawiała na neutralne barwy. Grywała w białej bądź biało-czarnej koszulce firmy "ON". Tym razem też postawiła na białą górę, ale z... różowymi akcentami. W takim samym kolorze miała czapkę, która dopełniła stylizacji.

W takim wydaniu Świątek jeszcze nie widzieliśmy, co ewidentnie spodobało się internautom. "No cudna po prostu jest", "Pasuje jej" - pisali fani pod postem portalu "Z kortu - informacje tenisowe" na X, który zwrócił uwagę na strój Polki.

Trudna drabinka Świątek do finału AO. Na start mistrzyni wielkoszlemowa

Już we wtorek liderka rankingu WTA rozegra mecz I rundy Australian Open. Jak na razie organizatorzy nie poinformowali o godzinie spotkania. Wiadomo jednak, z kim Polka zmierzy się na starcie rywalizacji. Jej rywalką będzie Sofia Kenin (38. WTA), a więc zwyciężczyni AO z 2020 roku. Mimo wszystko to nasza rodaczka będzie faworytką, na co wskazuje nie tylko ranking WTA, ale i bilans bezpośrednich spotkań.

Jak dotąd obie panie miały okazję spotkać się na kortach tylko raz, ale w bardzo prestiżowym pojedynku - o tytuł Roland Garros 2020. Wówczas górą była Polka i to dość wyraźnie: 6:4, 6:1. W przypadku awansu Świątek będzie musiała mierzyć się z kolejnymi trudnymi rywalkami. W II rundzie może trafić na kolejną mistrzynię AO, a także finalistkę. Mowa o Angelique Kerber (657. WTA) i Danielle Collins (54. WTA). Z kolei w ćwierćfinale jej potencjalną przeciwniczką może być Jelena Ostapenko (12. WTA), z którą Polka stoczyła już cztery mecze, ale żadnego nie wygrała.