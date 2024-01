Znamy godzinę pierwszego meczu Hurkacza w Australian Open. Znakomite wieści dla kibiców

Początek sezonu był słodko-gorzki dla Huberta Hurkacza (9. ATP). Choć wygrał trzy spotkania singlowe podczas United Cup, to w dwóch pozostałych musiał uznać wyższość rywali. Dodatkowo w decydującym o tytule mikście nie poszło mu najlepiej i razem z Igą Świątek przegrali. Eksperci wskazywali, że był jednym z najsłabszych ogniw na korcie. Kolejną szansę na trofea będzie miał już w nadchodzącym tygodniu, kiedy to rozpocznie się Australian Open. Już w piątek Polak poznał pierwszego rywala, a dzień później dowiedział się, kiedy i o której rozegra pierwsze spotkanie.

REKLAMA

Zobacz wideo "Rankingowa jedynka ciążyła Idze Świątek". Adam Romer wyjaśnia, z czym mierzyła się polska tenisistka

Znamy godzinę meczu Hurkacza. Zagra tuż po Magdalenie Fręch

Na starcie wielkoszlemowego turnieju 26-latek zmierzy się z kwalifikantem, Omarem Jasikiem, a więc 341. rakietą świata. Miał więc sporo szczęścia trafiając na zdecydowanie niżej notowanego rywala.

W sobotę 13 stycznia organizatorzy opublikowali plan gier na drugi dzień Australian Open, a więc na poniedziałek. Okazało się, że to właśnie wtedy na korcie pojawi się Hurkacz. O awans do kolejnej rundy powalczy na John Cain Arena. Będzie to czwarty mecz tego dnia na tym obiekcie od godziny 1:00 czasu polskiego. Tym samym nasz rodak zmierzy się z Jasikiem nie wcześniej niż przed 7:00 rano. To znakomite wieści dla polskich kibiców, którzy nie będą musieli zarywać nocy, by obejrzeć starcie Hurkacza.

Inaczej wygląda sytuacja Magdaleny Fręch (72. WTA). Organizatorzy poinformowali, że Polka także wystąpi w poniedziałek i to na tym samym korcie, co jej kolega z reprezentacji. Co więcej, to właśnie jej starcie z Darią Saville (195. WTA) poprzedzi mecz Hurkacza. Tym samym będzie to trzecie spotkanie na korcie tego dnia. Można spodziewać się, że panie zagrają około 5:00 czasu polskiego.

Nie ulega wątpliwości, że to Hurkacz będzie faworytem pierwszego polskiego pojedynku. Jest zdecydowanie wyżej notowany niż rywal. Dodatkowo ma dobre wspomnienia z australijskich kortów - w 2015 roku jako junior zagrał w finale debla. W seniorskiej karierze nie szło mu już tak dobrze, najdalej awansował do IV rundy (2023). Teraz będzie walczył o poprawę wyników.

Faworytką powinna być też wyżej notowana Fręch, choć bilans bezpośrednich spotkań przemawia za Australijką. Panie mierzyły się raz i górą była Saville.