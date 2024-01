Netflix wywołał wielką burzę. Rosjanie grzmią. "Do niczego"

W środę 10 stycznia premierę na platformie Netflix miał drugi sezon tenisowego dokumentu "Break Point", przedstawiający kulisy zmagań WTA i ATP Tour w 2023 roku. Serial liczy sześć odcinków - każdy z nich jest o innym zawodniku. Jednym z nich jest Alexander Zverev. To właśnie część poświęcona niemieckiemu tenisiście wzbudza ogromne kontrowersje na całym świecie.

Kasatkina stanęła w obronie kolegi. "Netflix jest do niczego"

Kamery zaglądają za kulisy starcia Zvereva z Daniłem Miedwiediewem w Rzymie, gdy Niemiec wracał do formy po ciężkiej kontuzji kostki. Rosjanin jest przedstawiony w nim jako kortowy antagonista, który stosuje nieczyste zagrywki wobec rywala. To wszystko dzieje się w momencie, gdy Zverev jest oskarżony o przemoc domową. "Zarzuty przemocy domowej wobec Zvereva, którym on zaprzecza, nie tylko zniknęły, ale są całkowicie ignorowane. Wybielanie jego wizerunku w tak obrzydliwy sposób jeszcze bardziej obniża wiarygodność tego serialu" - pisze "The Telegraph".

W dodatku wielu fanów uważa, że Miedwiediew został ukazany w niepochlebnym świetle. W serialu pokazano zmontowane najbardziej kontrowersyjne zachowania Rosjanina w karierze. Na przykład gdy tenisista krzyczał na sędziego lub starł się z publicznością US Open. Fani Miedwiediewa uważają, że odcinek jest niesprawiedliwe w stosunku do Miedwiediewa i nie odzwierciedla jego prawdziwego charakteru. Za tenisistą stanęła również jego rodaczka Daria Kasatkina. "Chciałabym, żeby w tej historii dzieci brały za przykład tego "złoczyńcę". Danya jest najlepsza. Przy okazji, Netflix jest do niczego" - napisała Daria Kasatkina na Twitterze.

Głos w tej sprawie zabrał także sam Danił Miedwiediew podczas media day przed Australian Open. - Wszystko jest zawsze białe lub czarne, nie ma szarości. Ludzie wokół mnie i ludzie w szatni wiedzą, jaki jestem na korcie i poza nim. Mam dobry kontakt z prawie wszystkimi uczestnikami touru. Serial to nie jest prawdziwe życie - stwierdził Rosjanin. - Nie oglądałem tego odcinka, ale jestem w mediach społecznościowych i widziałem klipy w różnych miejscach. Nie oglądałem i pewnie nie zrobię, bo się zdenerwuję - podsumował mistrz US Open z 2021 roku.