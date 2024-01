Świątek naprawiła błędy z przeszłości. "To nie było idealne podejście"

Iga Świątek w poniedziałek lub we wtorek wejdzie do gry w Australian Open, mierząc się w pierwszej rundzie z Sofią Kenin. 22-letnia liderka rankingu ma za sobą bardzo obiecujące przetarcie podczas United Cup. Została MVP całego turnieju. Świątek podczas media day w Melbourne przyznała, że tegoroczny okres przygotowawczy był spokojniejszy niż dwanaście miesięcy temu. - Pamiętam, że w zeszłym roku wszystko było dość gorączkowe, ponieważ miałam wiele rzeczy do zrobienia poza kortem - stwierdziła najlepsza tenisistka świata.

