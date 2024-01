Ile?! Atomowy serwis w Australii. Wielki talent o włos od rekordu świata [WIDEO]

Ben Shelton (16. ATP) ma za sobą najlepszy rok w karierze. W minionych 12 miesiącach wygrał pierwszy turniej w cyklu ATP Tour. Pod koniec października w Tokio wygrał zawody rangi 500, w finale pokonując Asłana Karacewa (38. ATP) 7:6, 6:1. Do tego osiągał najlepsze rezultaty w turniejach wielkoszlemowych. Grał w ćwierćfinale Australian Open oraz półfinale US Open. Na nowojorskich kortach przegrał z samym Novakiem Djokoviciem (1. ATP) 3:6, 2:6, 6:7(4-7).

Kolejny atomowy serwis Bena Sheltona. Coraz bliżej oficjalnego rekordu

2024 rok Ben Shelton rozpoczął od przegranej z Romanem Safiullinem (36. ATP) 3:6, 7:6(7-5), 3:6 w United Cup. Następnie wziął udział w turnieju ATP 250 w Auckland. W ćwierćfinale Shelton zmierzył się z Hiszpanem Roberto Carballesem Baeną (67. ATP). Amerykanin wygrał to spotkanie 6:4, 6:3, a mecz zakończył w iście popisowy sposób.

Przy stanie 5:3 i 40:30 w drugim secie Shelton posłał potężny serwis, przy którym Carballes Baena tylko nadstawił rakietę, po czym piłka trafiła w siatkę. Zmierzona prędkość? Aż 240 km/h. Chociaż był to atomowy serwis na zakończenie spotkania to dalej trochę brakuje Sheltonowi do oficjalnego rekordu. Oficjalnie należy on do Johna Isnera, który w 2016 roku podczas Pucharu Daviesa posłał piłkę z prędkością 253 km/h.

Ostatecznie na półfinale Ben Shelton zakończył swoją przygodę w Auckland. Rozstawiony z numerem jeden Amerykanin przegrał w nim z Japończykiem Taro Danielem (74. ATP) 5:7, 6:7(9-11).

To nie pierwszy raz, gdy Ben Shelton popisał się tak atomowym serwisem. Amerykański tenisista jest specjalistą od potężnych zagrań, co pokazał przy okazji poprzedniego US Open. W meczu z Asłanem Karacewem piłka po jednym z jego serwisów leciała z prędkością aż 236 km/h i dała zawodnikowi zwycięstwo w gemie.