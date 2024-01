Navratilova ogłasza. Ważne wieści dla Polaków. Chodzi o Igę Świątek

14 stycznia rusza pierwsza tegoroczna impreza wielkoszlemowa Australian Open. W czwartek rozlosowana została turniejowa drabinka, dzięki czemu znamy drogę faworytów do potencjalnych półfinałów. Rywalizacja mężczyzn ma murowanego faworyta w postaci Novaka Djokovicia, gdyż Serb aż dziesięciokrotnie wygrywał w Melbourne, tak u kobiet ta grupa skupia się wokół trzech-czterech nazwisk.

REKLAMA

Zobacz wideo "Rankingowa jedynka ciążyła Idze Świątek". Adam Romer wyjaśnia, z czym mierzyła się polska tenisistka

Navratilova wprost oceniła szansę Świątek na AO. "Niedorzecznie"

Tytułu bronić będzie Aryna Sabalenka, która dwanaście miesięcy temu w finale pokonała Elenę Rybakinę. To właśnie Kazaszka jest faworytką całej imprezy według Martiny Navratilovej. - Rybakina serwuje doskonale. Po porażce w zeszłym roku w finale będzie bardzo zmotywowana. Więc myślę, że jest teraz moją faworytką. Ta nawierzchnia pasuje jej lepiej niż Świątek. Musi też mieć dużo pewności co do sposobu, w jaki gra, dominacji i stylu gry. To będzie walka Świątek z Rybakiną - twierdzi 18-krotna mistrzyni wielkoszlemowa dla oficjalnej strony WTA.

Elena Rybakina w sezon 2024 weszła doskonale, triumfując w imprezie WTA 500 w Brisbane. W finale pokonała Arynę Sabalenkę 6:0, 6:3. W czwartek doznała pierwszej porażki w starciu z Jekateriną Aleksandrową w Adelajdzie, ale być może wyjdzie jej to na dobre, gdyż będzie miała czas na regenerację przez Australian Open. Trzecia rakieta świata w pierwszej rundzie zmierzy się z Karoliną Pliskovą. Czeszka aktualnie zajmuje 37. miejsce w rankingu WTA.

Martina Navratilova podzieliła się także optyką na temat Igi Świątek. - Jak dobra będzie, jeśli zacznie chodzić do przodu? Niedorzecznie. Myślę, że ma potencjał, by być trochę jak Rafael Nadal. Ma te miękkie dłonie, brakuje jej jeszcze pewności. Kiedy Nadal dorastał, miał alergie na chodzenie do siatki, nie miał slajsa. A potem to wszystko rozwinął - twierdzi była liderka światowego rankingu. - Myślę, że ma bardzo ciekawy i otwarty umysł, więc będzie chciała to ulepszyć. Trudno w to uwierzyć, ale ma wiele możliwości, w których może się jeszcze poprawić. Jej tak zwane słabości mogą stać się mocnymi stronami. Nie uciekając od siatki, może być jeszcze bardziej dominująca - podsumowała. Polka w pierwszej rundzie Australian Open zmierzy się z Sofią Kenin.