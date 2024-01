Jeden szczegół zwrócił uwagę eksperta. Niepokojące słowa o Świątek

Iga Świątek ma za sobą znakomity sezon. Wygrała aż sześć turniejów, w tym jeden wielkoszlemowy, Roland Garros. Na koniec triumfowała po raz pierwszy w karierze w WTA Finals, zostając drugą Polką po Agnieszce Radwańskiej, która tego dokonała. I choć później odpoczywała przez kilka tygodni, to przerwa nie wybiła jej z rytmu, co udowodniła podczas United Cup. Wygrała wszystkie pięć spotkań singlowych, co dało jej tytuł MVP. Wielu ekspertów uważa, że to znakomity prognostyk przed zbliżającym się wielkimi krokami Australian Open, ale nie wszyscy są tak optymistycznie nastawieni.

Karol Stopa zmartwiony tym, co zobaczył w United Cup. To może zaważyć na dobrym występie Świątek w Australian Open

Nieco zmartwiony przed startem wielkoszlemowego turnieju jest Karol Stopa. Choć słynny komentator był pod wrażeniem występu Świątek w tzw. nieformalnych drużynowych mistrzostwach świata, to zwrócił uwagę na jeden szczegół, który może świadczyć o problemach tenisistki. Te mogą stanąć na drodze do triumfu w Australian Open.

- Ta czarna opaska, która pojawiła się pod kolanem Igi podczas finałowego miksta. (...) Iga ma końskie zdrowie i bardzo profesjonalną opiekę, jeżeli chodzi o przygotowanie fizyczne, ale przy tym tempie grania i przy tej sile wkładanej w każdą odbijaną piłkę nie uniknie tego, że gdzieś tam postawi trochę krzywo nogę i coś się urwie, albo naderwie. Dlatego ta opaska pod kolanem mnie zaniepokoiła - wyjawił ekspert Eurosportu w rozmowie z "Faktem".

Mimo wszystko dziennikarz wierzy w sukces Polki. - W końcówce poprzedniego sezonu Świątek grała tak dobrze, na tak niesamowitym poziomie intensywności. Pomyślałem wtedy, że jeśli go utrzyma to wygra Australian Open. O ile tylko nie przytrafi się jej jakaś kontuzja - zakończył.

Świątek głodna sukcesów w Australian Open. Dopisuje jej szczęście. Na ubiegłoroczną pogromczynię może trafić dopiero w półfinale

Pierwszy turniej wielkoszlemowy rozpocznie się już w niedzielę 14 stycznia. Jak na razie nie wiadomo, kto będzie pierwszą rywalką Świątek. Jedno jest pewne, na najgroźniejsze przeciwniczki może trafić dopiero na końcowym etapie imprezy. Mowa m.in. o Jelenie Rybakinie, z którą posiada niekorzystny bilans spotkań - wygrała tylko jeden z czterech meczów.

W poprzednim sezonie Polka dotarła do 1/8 finału AO. Tam właśnie uległa Kazaszce, późniejszej finalistce. Teraz Świątek będzie chciała osiągnąć zdecydowanie większy sukces. "Co do mnie...cieszę się, że dla mnie był to dobry tydzień, z dobrymi meczami przeciwko wymagającym przeciwniczkom. Do Melbourne ruszam z uśmiechem i paroma rzeczami do przepracowania" - pisała w mediach społecznościowych.