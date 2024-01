Tenisowy kryminalista porzucił podopiecznego przed Australian Open. Ma ciekawszą ofertę

Boris Becker jest jednym z najbardziej utytułowanych tenisistów w historii. Zdobył aż sześć tytułów wielkoszlemowych w singlu, a także złoty medal igrzysk olimpijskich w deblu. Po zakończeniu kariery nie odciął się od sportu - został trenerem. W latach 2013-16 z sukcesami prowadził Novaka Djokovicia. Z kolei w kwietniu 2022 roku trafił do więzienia za oszustwa podatkowe. Choć miał spędzić w celi 2,5 roku, to już po ośmiu miesiącach wyszedł na wolności i zaczął układać sobie życie na nowo. Wrócił na ławkę trenerską - teraz prowadzi Holgera Rune'a. Jak się jednak okazuje, nie będzie towarzyszył Duńczykowi w trakcie pierwszego turnieju wielkoszlemowego w tym sezonie. Powód zaskakuje.

Zaskakująca decyzja Borisa Beckera. Nie pojedzie do Australii z Runem. Wszystko przez... telewizję

Jak donosi sport1.de, Becker nie poleci z podopiecznym za ocean. Będzie pochłonięty innymi obowiązkami. Na czas turnieju przyjmie nową rolę - będzie ekspertem stacji Eurosport i skomentuje kilka spotkań w Australii. Tym samym od 14 stycznia zamiast na ławce trenerskiej, zasiądzie przed mikrofonem i kamerami.

Angaż ze strony telewizji zaskakuje. Jeszcze bardziej szokuje fakt, że Becker zgodził się na propozycje, choć jego podopieczny nadal nie wrócił do najlepszej formy i stara się krok po kroku wyjść z kryzysu. Ostatnie miesiące były tragiczne w jego wykonaniu. Odpadał już na wczesnym etapie turniejów. Mimo wszystko udało mu się wywalczyć miejsce w ATP Finals, choć tam wygrał tylko jedno spotkanie, a dwa przegrał. Tym samym udział zakończył już na etapie fazy grupowej. Zdecydowanie lepiej poradził sobie w ATP w Brisbane, a więc pierwszej imprezie tego sezonu. Dotarł aż do finału, gdzie ostatecznie uległ Grigorowi Dimitrowowi 6:7 (5), 4:6.

Becker przeszedł przemianę. Stara się żyć zgodnie z prawem

Tym samym Becker będzie wspierał Rune'a jedynie duchowo podczas AO. - Holger to nieoszlifowany diament, który potrzebuje polerki. Lubię jego wybuchy - to słowa Niemca, które wypowiedział do mediów tuż po przyjęciu pracy w sztabie szkoleniowym Duńczyka.

Becker trafił do więzienia za oszustwa podatkowe. Przestępstwa, o które był oskarżony, dotyczyły przede wszystkim prania brudnych pieniędzy. Chwilę wcześniej Niemiec ogłosił bankructwo, a jego trofea zostały wyprzedane na aukcjach, aby pokryć zobowiązania. W więzieniu przeszedł wewnętrzną przemianę, o czym opowiadał w wielu wywiadach.